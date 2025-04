25 Aprile, la cerimonia per l’ottantesimo anniversario della Liberazione

SESTO FIORENTINO – Si terranno venerdì 25 aprile le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo. Alle 8,45 avverrà la deposizione delle corone al Cimitero maggiore. Alle 9,30, presso la Pieve di San Martino, sarà celebrata la messa in suffragio dei caduti. Alle 10,30, in piazza Vittorio Veneto, è previsto il concentramento di cittadini […]

SESTO FIORENTINO – Si terranno venerdì 25 aprile le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo. Alle 8,45 avverrà la deposizione delle corone al Cimitero maggiore. Alle 9,30, presso la Pieve di San Martino, sarà celebrata la messa in suffragio dei caduti. Alle 10,30, in piazza Vittorio Veneto, è previsto il concentramento di cittadini e autorità e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti. Cittadini e autorità si muoveranno quindi in corteo fino al murale “Alle partigiane” in Largo V Maggio e di lì verso piazza De Amicis, dove sarà deposta una corona al Monumento al Partigiano. Seguiranno gli interventi istituzionali del sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, del vicepresidente dell’Anpi di Sesto fiorentino Luca Gerbi, del presidente della sezione Aned di Firenze Lorenzo Tombelli, della rappresentante in Italia del Polisario Fatima Mahfud e del presidente della Comunità palestinese di Firenze Abed Daas. È prevista l’esibizione della Banda Musicale di Sesto Fiorentino. Alle 9, con partenza da piazza Ginori, si terrà la LI edizione del Trofeo Oliviero Frosali (XI Memorial Siro Magni).