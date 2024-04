25 aprile, no Filcams alle aperture di Decathlon e Maisons du Monde

PRATO – No alle aperture per il 25 Aprile di Decathlon e Maisons du Monde. In una lunga nota la Filcams Cgil Pistoia-Prato spiega la sua contrarietà all’apertura dei due negozi, situati nell’area commerciale di Parco Prato. “Riteniamo inaccettabile – dichiara il sindacato – che non si rispetti il valore di questa data con la […]

PRATO – No alle aperture per il 25 Aprile di Decathlon e Maisons du Monde. In una lunga nota la Filcams Cgil Pistoia-Prato spiega la sua contrarietà all’apertura dei due negozi, situati nell’area commerciale di Parco Prato. “Riteniamo inaccettabile – dichiara il sindacato – che non si rispetti il valore di questa data con la quale si ricorda la Liberazione dal nazifascismo grazie alla Resistenza di donne e uomini del nostro Paese”. Secondo la Filcams è un modello di fare impresa che “rispondendo alle dinamiche di un consumismo esasperato, del sempre aperto e alla logica del mero profitto, nega di fatto il giusto riconoscimento alla lotta che ha portato alla libertà e alla conquista della democrazia”. “Un altro modello può esistere – dice il comunicato sindacale – dal momento che Decathlon e Maisons du Monde ci risultano essere ad oggi l’uniche attività del centro commerciale che hanno deciso di aprire. Chiediamo con forza alle aziende di rivedere la propria decisione, dando un segnale importate di rispetto dei propri dipendenti e di questa giornata”.

Continua il comunicato Filcams Cgil Pistoia-Prato: “Tutti noi abbiamo il dovere e diritto di ricordare, anche le lavoratrici e i lavoratori del commercio che non saranno liberi e lavoreranno dietro una cassa, un bancone ed assistendo la clientela invece di celebrare la ricorrenza della Liberazione e condividerla con i propri cari. Clientela alla quale anche ci rivolgiamo: ci sono tanti giorni per fare acquisti, rispettiamo tutti il valore del 25 Aprile e delle altre festività laiche e religiose”. La Filcams ricorda che da quasi 15 anni, dal decreto Monti sulla liberalizzazione delle aperture degli esercizi commerciali, “porta avanti la propria battaglia contro le aperture selvagge h24 7 giorni su 7 per un modello di consumo ed anche di società che siano sostenibili dal punto di vista delle condizioni di lavoro, dal punto di vista ambientale, del risparmio energetico”. “Ecco perché – conclude il comunicato – questa dovrebbe essere una battaglia comune non solo nostra ma anche dei livelli istituzionali, a partire da quelli locali e delle associazioni a tutela del territorio”.