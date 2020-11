25 novembre, metti qualcosa di rosso alla finestra per dire no alla violenza contro le donne

CAMPI BISENZIO – Qualcosa di rosso alle finestre, ai balconi, all’esterno delle proprie abitazioni. E’ il gesto, più che simbolico, che tutti, campigiani e non, possono fare il 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. E’ un gesto ma è anche un invito rivolto da Spi Cgil e Coordinamento Donne […]

CAMPI BISENZIO – Qualcosa di rosso alle finestre, ai balconi, all’esterno delle proprie abitazioni. E’ il gesto, più che simbolico, che tutti, campigiani e non, possono fare il 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. E’ un gesto ma è anche un invito rivolto da Spi Cgil e Coordinamento Donne Lega di Campi Bisenzio, in collaborazione con le locali Auser, Circolo Culturale LaRocca, Circolo Rinascita, Pubblica Assistenza e con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio, che hanno promosso l’iniziativa.

“La popolazione – spiegano – è invitata a mettere qualcosa di rosso alle terrazze e alle finestre delle proprie case per dimostrare la solidarietà verso coloro che hanno subìto o subiscono violenze quotidiane, una piaga sociale che purtroppo si è amplificata nel periodo del Covid, con la casa che, invece di essere un luogo di protezione, è stata una costrizione per la “necessità”, per molte donne, di vivere con il proprio carnefice”.

Infine, un “appello” a tutte le donne: “Se sei vittima di violenza o conosci qualcuna che lo è, non esitare a chiedere aiuto. Non avere timore, una telefonata non è una denuncia ma può aiutarti a uscire da una situazione difficile per te e per i tuoi figli”. Numero nazionale antiviolenza: 1522, Artemisia centro antiviolenza: 055601375, Sportello Donna chiama Donna Cgil Firenze: 3473369959.

(Il disegno del manifesto è ideato da Brunella Fontani, artista e socia Spi Cgil di Campi Bisenzio)