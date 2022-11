30 n’ Piana, ancora un grande successo. Salvia, il beniamino di casa, primo fra gli uomini. Tra le donne un poker… apuano

CAMPI BISENZIO – Un grande successo domenica 6 novembre l’edizione 2022 della “30 n’ Piana”, l’evento podistico che sempre di più sta diventando quello caratterizzante Campi Bisenzio, per l’organizzazione curata da Atletica Campi e Atletica Campi Run. La gara podistica si svolge sulla distanza dei 30 chilometri, che sulla carta serve per effettuare l’ultimo “lungo” in preparazione della Maratona di Firenze, in programma come sempre nell’ultima domenica di novembre, ma che si sta caratterizzando sempre di più come gara a se stante con una sua propria validità tecnica. Da piazza Dante, in pieno centro storico, sono partiti in circa 400, numeri in crescita rispetto all’edizione dello scorso anno per percorre strade e piste ciclabili tra Campi Bisenzio e Signa, compresa la nuova ciclabile della Paglia inaugurata poche settimane fa nel territorio di Signa, unica novità nel percorso rispetto all’edizione scorsa oltre al passaggio sul nuovo ponte dietro la Rocca.

Primo al traguardo di piazza Dante, come lo scorso anno, il beniamino di casa, Carmine Salvia, dell’Atletica Campi Run, che con una progressione fantastica negli ultimi 5 chilometri, dopo che aveva già preso saldamente la testa della corsa, è riuscito a vincere in 1 ora 45’07” e a sgretolare anche il record della corsa che lui stesso aveva stabilito l’anno scorso. Dietro di lui il portacolori dell’Atletica Calenzano, Samuele Oskar Cassi, a sua volta secondo lo scorso anno, e anche lui, chiudendo in 1 ora 48’04” abbondantemente sotto il tempo registrato l’anno scorso. Sul terzo gradino del podio Diego Iacovone, della S.S. Lazio Atletica, grazie a una bella rimonta nel finale che lo ha visto superare Gioacchino Rinaldi ed Ernesto Palchetti. Tra le donne è stato poker del GP Parco Alpi Apuane con ai primi due posti le atlete di origine romena Ioana Lucaci, 30esima assoluta, in testa dall’inizio alla fine e che ha chiuso in 2 ore 06’23”, e Roxana Maria Girleanu, 40esima assoluta in 2 ore 07’45”. Al terzo posto Flavia Cristianini, prima delle Veterane, in 2 ore 19’24” davanti a Elena Genemisi (2 ore 19’34”). “Solo” quinta Majidae Sohn, l’atleta di origine giapponese dell’ASD Marciatori Mugello che lo scorso anno era stata seconda e che aveva veleggiato al terzo posto fino a pochissimo dal traguardo, poi rimontata: ha chiuso in 2 ore 19’38”. Primo dei Veterani è stato Fulvio Mancuso della Mens Sana, dodicesimo assoluto in 1 ora 58”32. Primo Veterano Argento Giovanni Masini della Ass. Lav. Intesa San Paolo, 54esimo assoluto, in 2 ore 11’25”, prima Donna Argento Patrizia Fera della Montecatini Marathon in 2 ore 58’39”.Classifica di società vinta dall’U.S Nave di Firenze. Alla fine sono stati 379 coloro che sono arrivati al traguardo. Appuntamento al 2023 per l’edizione numero 4.