“30 ‘n Piana”, domenica 7 novembre il via da piazza Dante. L’Atletica Campi Run fa le cose in grande

CAMPI BISENZIO – Buona la prima? E buona lo è stata sicuramente. Meglio la seconda. Questo, e non potrebbe essere diversamente, negli auspici degli organizzatori della seconda edizione della “30 ‘n Piana”, presentata ieri allo stadio Zatopek sotto l’egida dell’Atletica Campi e dell’Atletica Campi Run. Il via domenica 7 novembre (con chiusura delle iscrizioni fissate improrogabilmente al 4 novembre), il modo migliore, come ribadito da tutti i presenti, per prepararsi alla Firenze Marathon, che invece è in programma dopo tre settimane, partenza, arrivo e premiazioni da piazza Dante per rendere omaggio ai 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.

Queste le caratteristiche principali della manifestazione, che dopo lo stop forzato del 2020, è stata presentata e rilanciata da Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, Riccardo Bicchi, presidente dell’Atletica Campi, Riccardo Nucciotti, assessore a mobilità e trasporti, del Comune di Campi Bisenzio, Marinella Fossi, vice-sindaco e assessore allo sport del Comune di Signa (interessato dal percorso), Emanuele Ciulli per l’Atletica Campi Run, Simone Ballerini per Atletica Campi e Firenze Marathon.

La partenza sarà alle 8.30 nella centralissima piazza Dante a Campi Bisenzio, dove ci sarà anche l’arrivo a rendere ancora più agevole la logistica. La corsa, infatti, nel rispetto delle normative Covid, sarà a numero chiuso con un massimo di atleti ammessi alla partenza che sarà limitato a 500 iscritti. E un percorso, tutto pianeggiante, che si snoda fra i luoghi più significativi di Campi e della Piana (piazza Dante, la Rocca Strozzi, villa Montalvo e il Parco della Ragnaia, villa Rucellai, il parco Chico Mendes, il convento delle Bettine, il parco fluviale sull’Arno, i Renai). Previsto anche “un passaggio di solidarietà” davanti alla Gkn, realtà verso la quale la società campigiana ha dimostrato da subito la propria vicinanza.

Proprio grazie alla collaborazione con Firenze Marathon, a coloro che si iscriveranno on line entro giovedì 4 novembre, presentando l’iscrizione alla Asics Firenze Marathon 2021, sarà applicato uno sconto di 5 euro sull’iscrizione alla “30 ‘n piana”. Viceversa, per coloro ancora non iscritti alla maratona, l’iscrizione alla 30 ’n Piana darà diritto a uno sconto del 10% sulla tariffa in corso al momento dell’iscrizione alla Asics Firenze Marathon 2021. Queste promozioni sono usufruibili solo iscrivendosi on line tramite il canale Enternow. La quota di partecipazione darà diritto, oltre al pettorale di gara con servizio di cronometraggio, all’assistenza lungo il percorso, al pacco gara comprendente anche T-shirt tecnica, ai ristori, alla medaglia di partecipazione e a tutti i servizi pre e post gara. Le iscrizioni sono consentite anche presso lo stadio Zatopek, con pagamento in contanti, negli orari di segreteria (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.30) oppure tramite bonifico bancario.

Per partecipare è obbligatorio presentare il Green Pass, l’organizzazione offre anche l’opportunità di effettuare un tampone che ne certifichi la disponibilità, presso lo stadio Zatopek il sabato tra le 15 e le 17 grazie alla collaborazione con Farmapiana. www.atleticacampi.it/30-n-piana