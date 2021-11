“30 ‘n Piana”: il gradino più alto del podio è campigiano. Carmine Salvia vince davanti a Oskar e Lucchese

CAMPI BISENZIO – Poco meno di 400 iscritti (387 per la precisione) in rappresentanza di 97 società provenienti dalla Toscana ma anche da altre regioni. Questi i numeri della seconda edizione della “30 ‘n Piana” organizzata questa mattina dall’Atletica Campi Run. Che ha tanti motivi per sorridere, primo fra tutti la vittoria finale di uno […]

CAMPI BISENZIO – Poco meno di 400 iscritti (387 per la precisione) in rappresentanza di 97 società provenienti dalla Toscana ma anche da altre regioni. Questi i numeri della seconda edizione della “30 ‘n Piana” organizzata questa mattina dall’Atletica Campi Run. Che ha tanti motivi per sorridere, primo fra tutti la vittoria finale di uno degli atleti di punta della società campigiana, ovvero Carmine Salvia, nono al traguardo fra gli italiani alla mezza maratona di Roma. Salvia si è imposto con il tempo di 1h 45’48”, seguito da Samuel Oskar Cassi e Matteo Lucchese. Per le donne, invece, primo posto per Federica Moroni, vincitrice della maratona di Bologna e dell’ecomaratona del Chianti, tesserata per l’Atletica Avis Castel San Pietro, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 2h 01’41”, seguita da Sohn Majidae e Valentina Dami.

Soddisfatti dirigenti e atleti dell’Atletica Campi Run, molti dei quali dislocati lungo il percorso e impegnati nell’organizzazione e nella buona riuscita della corsa: “Che bello vedervi arrivare all’arrivo, magari stanchi, ma tutti belli e sorridenti. Ogni vostro traguardo è stato il nostro. Ciò è stato possibile grazie a una vasta comunità. Grazie all’amministrazione comunale di Campi Bisenzio, al sindaco Emiliano Fossi (che ha dato il via alla corsa), all’assessore Riccardo Nucciotti e al consigliere delegato allo sport Alessandro Consigli in collaborazione con l’assessore allo sport del Comune di Signa, Marinella Fossi. Grazie alle associazioni di volontariato per il loro impegno competente e attento, alla Misericordia di Campi, alla Pubblica Assistenza di Campi, a Protezione Civile, Fratellanza Popolare, Vab, agli amici dell’Atletica Signa, eravate davvero tanti. Grazie alla Polizia Municipale e ai Carabinieri che ci hanno supportato (30 chilometri in percorso urbano non sono uno scherzo). Grazie a tutti i nostri volontari, insostituibili e preziosi, senza di voi niente di questo sarebbe stato possibile. Ma soprattutto grazie a voi che avete corso, sfidato un vento fortissimo e con caparbietà, gambe e tanto cuore avete tagliato il traguardo della nostra/vostra “30 ‘n Piana” con il sorriso stampato sulla faccia. Ed è stato bellissimo”.