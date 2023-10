“Caratteri mobili”, l’editoria per i ragazzi in un convegno alle Oblate

CAMPI BISENZIO – Il tema dell’inclusione sociale, negli ultimi anni, è sempre più centrale e dibattuto sia nella discussione politica e pubblica che nelle istanze provenienti dal mondo culturale. Cosa sta succedendo nel mondo dei libri rivolti all’infanzia e all’adolescenza rispetto a questo tema? Quali sono le riflessioni in merito al riaffiorare di tendenze di conformismo e perbenismo, che hanno portato anche a recenti operazioni di censura, o meglio di bookwashing? LiBeR, da oltre trent’anni osservatorio privilegiato dei fenomeni che interessano il mondo del libro per bambini e ragazzi, in collaborazione con Regione Toscana, propone a bibliotecari, docenti, educatori e lettori una giornata di dialoghi, osservazioni e approfondimenti per fare il punto sulle nuove idee di inclusione e sulle molteplici questioni intrecciate al tema, tra le quali il genere, l’identità, il ruolo dell’editoria, delle narrazioni videoludiche e quello delle biblioteche come comunità.

“Caraetteri mobili: editoria per rgazze e ragazzi e nuovi conformismi” è il titolo del convegno, organizzato dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane, Comune di Campi Bisenzio, Regione Toscana, Biblioteca Tiziano Terzani, che si svolgerà nella giornata (ore 10-17) del 16 novembre a Firenze, alla biblioteca delle Oblate.