MONTEMURLO – Inaugurato stamani il binocolo panoramico, installato dal Comune di Montemurlo sul belvedere che si trova in piazza Castello alla Rocca. Un punto panoramico di particolare pregio e bellezza che il Comune ha ritenuto opportuno valorizzare attraverso l’installazione di questo strumento ottico che consente di apprezzare dall’alto Montemurlo e non solo. La visuale del binocolo infatti spazia su tutta la piana, da Pistoia, a Prato, al Montalbano per arrivare, nelle giornate particolarmente limpide, a vedere il centro di Firenze con la cupola del Brunelleschi e il campanile di Giotto. «Il binocolo è un’occasione per promuovere il nostro territorio e le sue bellezze – ha detto il sindaco Simone Calamai –. Un modo per “mettere a fuoco” Montemurlo, per mettere al centro del nostro sguardo il territorio così bello ma anche tanto fragile. Un territorio che merita ogni giorno la nostra attenzione e la nostra cura».

All’inaugurazione erano presenti i rappresentanti di numerose associazioni cittadine che lavorano ogni giorno alla valorizzazione, difesa e conoscenza del territorio montemurlese e delle sue ricchezze: la Vab Montemurlo, l’associazione Il Borgo della Rocca, il gruppo alpini Montemurlo, il gruppo trekking La storia camminata, il gruppo fotografico Zoom – zoom. I bambini della classe quinta della scuola primaria paritaria “Ancelle del Sacro Cuore” di Montemurlo hanno aiutato il sindaco Simone Calamai a scoprire ed inaugurare il binocolo panoramico e sono stati i primi ad ammirare il paesaggio. Il binocolo è ad accesso libero e rappresenterà un’attrattiva in più per visitare il Borgo della Rocca, una delle tappe del Cammino di San Jacopo in Toscana, dal quale passano ogni giorno tanti pellegrini e camminatori: «Il binocolo sarà una buona occasione per i camminatori e per i visitatori, montemurlesi e non solo, per prendersi una pausa e stare qualche minuto ad ammirare il panorama nell’oasi di pace del borgo della Rocca», conclude l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero.