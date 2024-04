Aperto il Villaggio Novoli-Senior Housing

FIRENZE – È stato inaugurato il Villaggio Novoli-Senior Housing, un progetto innovativo di Vivismart che riguarda la riqualificazione immobiliare dell’edificio situato in via Baracca 48, di proprietà del dottor Niccolò Rangoni. Questo nuovo condominio, ideato per soddisfare le esigenze delle persone over 65 autosufficienti, offre 37 appartamenti indipendenti pronti per essere abitati. Il Villaggio Novoli non è […]

FIRENZE – È stato inaugurato il Villaggio Novoli-Senior Housing, un progetto innovativo di Vivismart che riguarda la riqualificazione immobiliare dell’edificio situato in via Baracca 48, di proprietà del dottor Niccolò Rangoni. Questo nuovo condominio, ideato per soddisfare le esigenze delle persone over 65 autosufficienti, offre 37 appartamenti indipendenti pronti per essere abitati.

Il Villaggio Novoli non è solo un luogo di residenza, ma anche un ambiente pensato per favorire la socializzazione e il benessere degli ospiti. All’interno del Villaggio Novoli è possibile condividere spazi comuni e usufruire di servizi personalizzati, siano essi culturali e socio-sanitari (attività ricreative, cura della persona, spesa a domicilio, accesso ad ambulatori etc.).

Il progetto del Villaggio Novoli è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Consorzio Fabrica, il Consorzio Co&So, la cooperativa Il Girasole e il contributo della Fondazione CR Firenze. L’edificio è stato inaugurato dopo un anno di lavori.

Gli appartamenti bilocale e trilocale del Villaggio Novoli, luminosi e climatizzati, sono dotati di angolo cottura attrezzato, TV, wifi e fibra ottica. L’offerta include un contratto di affitto 4+4 con un canone mensile che varia da 1265 a 1470 euro a seconda della tipologia di appartamento. L’offerta comprende l’affitto, inclusi gli oneri condominiali e i seguenti servizi base: servizio di coordinamento e gestione generale; servizio di coordinamento e assistenza alla persona; reperibilità notturna per emergenze; attività ricreative e socializzazione, manutenzioni ascensore, pulizia degli spazi comuni e molto altro. Le utenze private (luce, l’acqua, il telefono, rifiuti, la rete internet, ecc) non sono incluse nel canone mensile.

Il Villaggio Novoli mira a rispondere ai bisogni emergenti legati all’invecchiamento demografico. Attualmente si stima che risiedano nella provincia di Firenze circa 38 mila anziani con limitazioni funzionali gravi non autosufficienti e quindi bisognosi di aiuto e supporto; 85 mila anziani con limitazioni funzionali non gravi, autosufficienti, ma bisognosi comunque di assistenza; 7 mila anziani in Rsa; 21 mila godono di assistenza domiciliare diretta.

Il progetto Vivismart (Villaggio Virtuale Smart) nato a Firenze nel 2022 si basa sulla creazione di sinergie e integrazione di servizi sul territorio per valorizzare le migliori risorse esistenti e rispondere ai bisogni emergenti per gli over 65. Con il supporto delle nuove tecnologie e con l’esperienza maturata nel lavoro di assistenza e di cura propone un’offerta di servizi integrati, personalizzati e locali. Una delle principali iniziative di Vivismart è il Villaggio Novoli-Senior Housing. Per ulteriori informazioni e richieste, è possibile contattare il numero 055-4645543 o inviare un’email a info@vivismart.org