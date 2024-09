Brunori (Lega) “Il Comune intervenga con Publiacqua”

SESTO FIORENTINO – Preoccupazione della Lega per il guasto sulla rete idrica che ha creato da questa mattina disagi sia per l’approvvigionamento idrico sia per la viabilità a causa dell’allagamento del sottopasso autostradale di via del Cantone. “Da anni assistiamo a un susseguirsi di rotture delle tubature della rete idrica – dice il capogruppo della […]

SESTO FIORENTINO – Preoccupazione della Lega per il guasto sulla rete idrica che ha creato da questa mattina disagi sia per l’approvvigionamento idrico sia per la viabilità a causa dell’allagamento del sottopasso autostradale di via del Cantone. “Da anni assistiamo a un susseguirsi di rotture delle tubature della rete idrica – dice il capogruppo della Lega Daniele Brunori – che causano disagi incalcolabili ai cittadini e alle attività commerciali. La situazione è ormai fuori controllo, come dimostrato dalle recenti gravi rotture che hanno interessato prima viale dei Mille e, successivamente, l’area di Colonnata e di Quinto, con una pesante rottura in via del Cantone all’Osmannoro, che ha comportato la chiusura della strada al traffico. Non possiamo accettare che i cittadini di Sesto Fiorentino siano lasciati senza acqua per giorni, come accaduto a luglio, o che debbano subire continui disservizi senza che vi sia un’azione concreta da parte delle autorità competenti. Publiacqua sta dimostrando un’inadeguatezza inaccettabile nella gestione della rete idrica, e il Comune di Sesto Fiorentino, anziché intervenire con fermezza, si limita a pubblicare i comunicati della società, dimostrando un immobilismo e un mutismo che non sono più tollerabili”.

La Lega chiede che il Comune “si faccia carico immediatamente della situazione, intervenendo presso Publiacqua affinché venga garantito un servizio adeguato e senza ulteriori disagi. Inoltre, chiediamo una riduzione dei costi delle utenze a carico dei cittadini, i quali stanno pagando tariffe esorbitanti, cinque volte superiori rispetto ad altre zone d’Italia come Milano, senza ricevere un servizio all’altezza. Siamo di fronte a un’emergenza che rischia di diventare cronica, con conseguenze devastanti per la qualità della vita dei cittadini e per l’economia locale. È tempo che il Comune di Sesto Fiorentino dimostri la sua vicinanza alla popolazione e pretenda da Publiacqua un impegno concreto e immediato per risolvere una situazione non più sostenibile”.