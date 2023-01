“50 anni insieme a voi”: Misericordia di Campi Bisenzio, la sezione di San Piero a Ponti festeggia con un ricco programma di iniziative

CAMPI BISENZIO – Un pomeriggio di festa e di condivisione. Un pomeriggio di ricordi – e, se vogliamo, anche di nostalgia – ma anche per proiettarsi nel futuro. Perché, come recita il volantino che racchiude il programma di tutte le iniziative, “un’ora di tempo dedicato al prossimo arricchisce il tuo spirito”. Sono partiti davvero con […]

CAMPI BISENZIO – Un pomeriggio di festa e di condivisione. Un pomeriggio di ricordi – e, se vogliamo, anche di nostalgia – ma anche per proiettarsi nel futuro. Perché, come recita il volantino che racchiude il programma di tutte le iniziative, “un’ora di tempo dedicato al prossimo arricchisce il tuo spirito”. Sono partiti davvero con il piede giusto i festeggiamenti per i 50 anni di vita della sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi Bisenzio. Mezzo secolo che equivale alle nozze d’oro con il volontariato e proprio per questo celebrate con l’intento di non voltarsi troppo indietro ma di guardare avanti.

Lo ha sottolineato il Correttore regionale delle Misericordie, don Simone Imperiosi (che ha concelebrato insieme al Correttore della Misericordia di Campi Bisenzio, don Ivo Marchi, e al parroco di San Cresci, don Michele Scudiero), lo hanno ribadito nei loro interventi il presidente della sezione Alessio Fontani e il Provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio, Cristiano Biancalani. Lo dimostra, in modo evidente, il ricco programma di appuntamenti che si concluderanno il 17 dicembre 2023 nella chiesa di San Cresci. Nel mezzo presentazioni di libri, la ricorrenza dell’edificazione della nuova sede (che insieme al circolo porta il nome di uno dei fondatori della sezione di San Piero a Ponti, don Renzo Paoli), il pellegrinaggio a Lourdes nel mese di ottobre, il ritorno della corsa podistica “Trofeo Carlo Conti” (anche lui tra i fondatori) e tanto altro ancora.

Oggi, invece, a dare il via ufficialmente ai festeggiamenti, dopo la Santa Messa, l’inaugurazione di una mostra fotografica e l’intitolazione di quella che è una vera e propria saletta polivalente all’interno del circolo a Renato Tozzi, ricordato nell’occasione da Roberto Bracali e dal fratello Rolando. E che della Misericordia di San Piero a Ponti è stato sia presidente che contabile. “50 anni insieme a voi” invece lo slogan scelto dal comitato organizzatore, anche questo a sottolineare il legame con il territorio, non solo con il Comune di Campi ma anche con il Comune di Signa, grazie – ma non solo – alla presenza dell’associazione presso la parrocchia di Sant’Angelo a Lecore.

“Far parte di una Misericordia – ha detto don Simone Imperiosi – vuol dire essere bravi nel saper “leggere” i bisogni della propria gente, mettendo se stessi al servizio degli altri. Ecco è quello che dovete, che dobbiamo continuare a fare, essere un faro importante, di una luce buona, frutto di una testimonianza di servizio ma anche di fede”. “La Misericordia – ha aggiunto Alessio Fontani – non chiama, la Misericordia si fa”. “Quello di oggi – ha detto infine il Provveditore Cristiano Biancalani – non vuole essere un punto di arrivo ma una tappa intermedia nel nostro cammino, il cammino di una “famiglia” formata da più famiglie e che si spera possa ampliarsi ancora di più con il passare del tempo”.