76° anniversario della Liberazione di Lastra a Signa, martedì 4 agosto le celebrazioni

LASTRA A SIGNA – Si terranno il prossimo 4 agosto alle 21 le celebrazioni per il 76° anniversario della Liberazione di Lastra a Signa dal nazifascismo. La serata si aprirà con l’esibizione della banda musicale della Misericordia di Malmantile e la partenza del corteo che sfilerà lungo piazza Garibaldi, corso Manzoni e via XXIV Maggio per arrivare in piazza Pertini dove si terrà la deposizione della […]

LASTRA A SIGNA – Si terranno il prossimo 4 agosto alle 21 le celebrazioni per il 76° anniversario della Liberazione di Lastra a Signa dal nazifascismo. La serata si aprirà con l’esibizione della banda musicale della Misericordia di Malmantile e la partenza del corteo che sfilerà lungo piazza Garibaldi, corso Manzoni e via XXIV Maggio per arrivare in piazza Pertini dove si terrà la deposizione della corona al monumento ai Caduti. Seguiranno delle letture a cura dell’attore Marco Mazzoni. Alle 21.30 la cerimonia si trasferirà in piazza del Comune con il consiglio comunale in seduta straordinaria aperta, con gli interventi del sindaco Angela Bagni, del presidente della sezione Anpi Bruno Terzani di Lastra a Signa Mauro Marzi, dello storico Boreno Borsari che racconterà alcuni episodi che riguardano la Liberazione di Lastra, concluderà la serata l’omaggio canoro a cura di Elena Scarafuggi che intonerà Bella Ciao. Infine la rievocazione storica a cura dell’Associazione Storico Museale Linea Gotica Pistoiese Onlus sul tentano sminamento del Portone di Baccio.