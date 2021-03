8 marzo, Falchi “Dare vera attuazione al principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione”

SESTO FIORENTINO – “Celebriamo anche quest’anno la Giornata internazionale della donna immersi in una società che ancora perpetua la disparità tra i generi. Disparità che si traduce in minori opportunità, immotivate differenze di retribuzione, discriminazioni in tante sfere della vita pubblica e privata delle donne. La data dell’otto marzo deve essere sempre più un momento […]

SESTO FIORENTINO – “Celebriamo anche quest’anno la Giornata internazionale della donna immersi in una società che ancora perpetua la disparità tra i generi. Disparità che si traduce in minori opportunità, immotivate differenze di retribuzione, discriminazioni in tante sfere della vita pubblica e privata delle donne. La data dell’otto marzo deve essere sempre più un momento di riflessione, ma anche di rinnovamento dell’impegno comune a superare lo stato di cose esistenti e a dare vera e piena attuazione al principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione che a distanza di tanti anni rimane ancora in larga parte disatteso”. Lo afferma il sindaco Lorenzo Falchi nella Giornata internazionale della donna.

“A causa dell’emergenza sanitaria – aggiunge il sindaco Falchi – il programma delle iniziative che da sempre contraddistingue questa ricorrenza ha dovuto incontrare molte limitazioni. Per questo siamo particolarmente grati al collettivo ‘Madri di Carta’ che questa sera metterà in scena, online, il reading “Margherite”, un percorso di parole e musica realizzato in collaborazione con l’associazione Metropolis”. Margherite – Le donne e le canzoni 8 marzo ore 21,15 > https://fb.me/e/26zwm1oO4