Il vice-sindaco Di Fede replica al centro-destra: “Per loro la campagna elettorale è già iniziata…”

CAMPI BISENZIO – Si è affidato a un post su Facebook il vice-sindaco Giovanni Di Fede per replicare alle critiche mosse dal centro-destra campigiano (Forza Italia e Lega) che ieri, in consiglio comunale, non ha partecipato al voto per l’acquisto, con un mutuo, di un impianto sportivo del territorio. “Ieri – scrive Di Fede – è andata in scena una discussione surreale della quale è bene dare conto ai cittadini spesso vittime di una sistematica azione di disinformazione e strumentalizzazione. La giunta ha portato al voto una delibera di variazione di bilancio in particolare la creazione di una posta di bilancio pari a 535.000 euro per l’attivazione di un mutuo e l’avvio di una procedura di evidenza pubblica che porterebbe l’ente a dotarsi di una propria struttura sportiva. Perché lo facciamo? L’intento è quello di abbattere il costo degli affitti che noi sosteniamo e la cifra proposta non è altro che il combinato disposto dell’ammontare degli affitti e la capacità di spesa per mutuo che possiamo tranquillamente sostenere. Quindi solo un passaggio di buona amministrazione che avviene all’interno di una politica di dismissione degli affitti da tempo intrapresa per i nostri uffici pubblici. Il sindaco stesso e ilrRagioniere capo ne hanno dato ampio conto in consiglio ma anche nella preposta commissione, alla quale i tre consiglieri della Lega non hanno partecipato, sicuramente per buoni motivi così come successe nella seduta sul bilancio”.

“Il consigliere Gandola, uomo molto attento a tutto ciò che è spesso inutile e marginale non soddisfatto delle spiegazioni ricevute, ha insinuato che l’atto non era trasparente e senza vergogna ha affermato che “puzzava”, provocando una immediata reazione da parte del sindaco. Per l’opposizione la campagna elettorale è già iniziata e loro non parleranno delle cose concrete e importanti che stiamo facendo per la città ma vorranno portare l’attenzione su fatti inesistenti come questo o parlando di degrado o sicurezza come se Campi Bisenzio fosse l’ultimo comune d’Italia. Che tristezza e che livello, buona fortuna Noi andremo avanti, abbiamo ancora tanto da fare”.