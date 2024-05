A Calenzano arriva la Borsa scambio del giocattolo

CALENZANO – Dopo il grande successo di pubblico della scorsa edizione della Borsa del Soldatino nel di marzo scorso, torna domenica 12 maggio dalle 9 alle 15, l’appuntamento con i giocattoli d’epoca nella nuova sede dell’Hotel Mirò e a Calenzano. La Borsa Scambio ospita in questa edizione tantissimi modelli di auto, camion, trattori in pressofusione […]

La Borsa Scambio ospita in questa edizione tantissimi modelli di auto, camion, trattori in pressofusione come Ferrari, Bugatti, Maserati, Lamborghini, o la Aston Martin di James Boond.

Non mancheranno i giochi in scatola delle trasmissioni televisive degli anni 60’,70’ come il Musichiere, Lascia o Raddoppia, il Wiew Master, oppure per accontentare il pubblico femminile anche bambole di ogni foggia, misura, ed epoca. Intramontabile Barbie con tutto il suo guardaroba, o le bambole in bisquit dei primi del 900’ con accessori di case di bambole come mobili, sedie, letti.

Ci saranno i soldatini da quelli in piombo, alla carta, pasta, plastica con accanto mezzi militari oppure con case e fortini del vecchio West. Potremo anche trovare un’intera collezione dei famosi soldatini francesi GBC MIGNOT dei primi del 900’ di Parigi. Si tratta di scatole che avevano come riconoscimento di essere rigorosamente in cartone rosso con etichette che ne spiegavano il contenuto dei vari reparti, plotoni ecc. e che venivano commercializzate in tutto il mondo con fondali acquerellati e vedute di una Parigi al tempo della Bella Epoque. Con la Borsa Scambio ritorna l’ufficio consulenze per restauri, consigli sulla conservazione dei propri giochi e giocattoli , valutazioni, e quotazioni di mercato.