A Calenzano i Carabinieri Forestali denunciano il titolare di una azienda per gestione illecita di rifiuti

CALENZANO – Non controllavano i rifiiuti che giungevano all’impianto e ora dovranno pagare una multa di 3.250 euro.

Sono stati i militari della Stazione Carabinieri forestale di Borgo San Lorenzo, impegnati ad eseguire accertamenti presso una impresa edile di Borgo San Lorenzo, ad aver appurato che l’impresa aveva conferito ad un impianto di Calenzano rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dall’attività di costruzione e demolizione, in assenza della scheda descrittiva del rifiuto “dichiarazione caratteristiche rifiuto” (omologa del rifiuto).

D’altro canto il personale all’ingresso dell’impianto avrebbe dovuto effettuare un controllo visivo del rifiuto al fine di verificarne la tipologia e il controllo amministrativo del formulario di trasporto dei rifiuti e dell’omologa di accettazione, a firma del produttore del rifiuto.

L’impianto ha omesso dunque di verificare i requisiti indicati nell’autorizzazione della Regione Toscana che consentono la identificazione e la tracciabilità del rifiuto.

Per questo motivo il titolare dell’impianto è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, ai sensi del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06).

I militari hanno anche disposto, in base alle previsioni del TUA, l’ammissione al pagamento, in sede amministrativa, di una somma di 3.250,00 euro, pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, che consente l’estinzione del reato contravvenzionale, trattandosi di rifiuti non pericolosi non più rintracciabili, che non hanno cagionato un danno alle risorse ambientali.