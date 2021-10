A Calenzano nasce il Gruppo Amici 5 Stelle Conte Movimento 2050

CALENZANO – Il “Gruppo amici 5 Stelle- Giuseppe Conte Movimento 2050 Calenzano”, attravereso il portavoce Luciano Giorgetti, “mostra un forte interessamento a contribuire alla realizzazione” di un progetto che prevede “un’aggregazione popolare sull’opposizione alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione” perchè, prosegue la nota, sia “il più inclusivo possibile del campo progressista calenzanese”.

La nota sottolinea che “non solo con la petizione per la rigenerazione degli alloggi Erp, del Pino e per la salvaguardia dell’area cani di via Pertini, ma più in generale, una concezione, per un vero utilizzo zero del suolo” e prosegue che “si guarda al futuro, all’aria che respiriamo ad un ambiente vivibile e alla rigenerazione del tanto esistente inutilizzato – e continua la nota – Il tessuto urbano è oramai pienamente realizzato non servono altre edificazioni. E’ intorno a questa visione che vi è la passibilità di aggregare una proposta politica nuova e realmente progressista”.