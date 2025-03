A Calenzano si è costituito il Comitato per sostenere la campagna per i “Cinque referendum”

CALENZANO -Si è costituito a Calenzano il Comitato per sostenere la campagna per i “Cinque SI al Referendum”. “Uno strumento – spiega Claudio Bicchielli Spi-Cgil – per far conoscere a tutti gli elettori i contenuti dei 5 Referendum che puntano a cancellare le leggi che hanno reso il lavoro più povero, più precario e meno […]

CALENZANO -Si è costituito a Calenzano il Comitato per sostenere la campagna per i “Cinque SI al Referendum”. “Uno strumento – spiega Claudio Bicchielli Spi-Cgil – per far conoscere a tutti gli elettori i contenuti dei 5 Referendum che puntano a cancellare le leggi che hanno reso il lavoro più povero, più precario e meno sicuro e a dimezzare i tempi per il diritto di cittadinanza per oltre 2,5 milioni di persone che vivono e lavorano nel nostro Paese”. Il Comitato di Calenzano promosso da Cgil, Spi Cgil, è costituito da Associazioni e Forze politiche (Anpi, Assieme, Associazione Anziani, Arci Carraia, Arci La Vedetta di Settimello, Arci Le Croci, Casa del Popolo di Calenzano, Futura, La mia Città, Orto Collettivo, PD e Sinistra per Calenzano.

“Riteniamo importante il più ampio coinvolgimento di tutte le forme organizzate presenti sul territorio – prosegue Bicchielli – che hanno a cuore i temi dei diritti del lavoro, della pari dignità sociale e della cittadinanza e vogliano costruire insieme una società più giusta e inclusiva. Si voterà l’ 8 e il 9 giugno ed il Comitato è impegnato fin da ora a mettere in campo tutte quelle iniziative necessarie per portare al voto tutta la cittadinanza in maniera consapevole”.