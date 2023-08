“A Calenzano si respira un clima davvero positivo”: sotto rete tutto l’entusiasmo di Rita Falseni

CALENZANO – L’ultimo rinforzo in casa del Calenzano Volley è una delle più continue e complete giocatrici dello scorso campionato di serie B2. Si tratta di Rita Falseni, classe ’98, protagonista a Prato nella passata stagione e che adesso vuole ripetersi. Ha molti colpi in attacco, precisa con il bagher e in battuta: “Ho iniziato il mio percorso nelle giovanili a Borgo a Buggiano. Dopodiché sono passata alla Nottolini Volley, dove sono riuscita a interfacciarmi con realtà nuove e di grande livello grazie alle esperienze con la prima squadra e i Nazionali giovali. Dopo cinque anni sono tornata a Borgo a Buggiano in serie C. Qui, dopo 4 anni, siamo riuscite a salire in B2, riuscendo successivamente a salvarci. La scorsa stagione sono andata a giocare nel PVP dove per poco non abbiamo “assaporato” il gusto dei play-off di B2. Quindi ho scelto Calenzano per il progetto, per la squadra che mi è sembrata unita e un bel gruppo e per lo spirito positivo che emana tutto il contesto. Da questa stagione mi aspetto sicuramente delle difficoltà dalle nostre avversarie ma sono sicura che qualche soddisfazione riusciremo a togliercela”.