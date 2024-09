A Campi Bisenzio brilla la “Costellazione Leonardo”: bambini alla scoperta degli occhi elettronici Hi-tech

CAMPI BISENZIO – Con la tappa nello stabilimento Leonardo prosegue il tour del progetto per l’inclusione sociale ed educativa delle nuove generazioni “Italia Brilla – Costellazione Leonardo”, realizzato da Leonardo, il gruppo industriale tra le principali realtà mondiali nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, in collaborazione con l’associazione non profit Cielo Itinerante. Obiettivo dell’iniziativa è offrire ai […]

CAMPI BISENZIO – Con la tappa nello stabilimento Leonardo prosegue il tour del progetto per l’inclusione sociale ed educativa delle nuove generazioni “Italia Brilla – Costellazione Leonardo”, realizzato da Leonardo, il gruppo industriale tra le principali realtà mondiali nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, in collaborazione con l’associazione non profit Cielo Itinerante. Obiettivo dell’iniziativa è offrire ai bambini di età compresa fra 9 e 12 anni, appartenenti a realtà locali, l’opportunità di sviluppare capacità cognitive, approccio critico e creatività attraverso le cosiddette attività STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica): competenze chiave per essere protagonisti di un futuro sostenibile. L’iniziativa ha preso avvio il 10 luglio e proseguirà fino ad ottobre, facendo tappa presso i principali siti italiani di Leonardo, tra nord, centro e sud.

Nei giorni scorsi, quindi, quasi 70 fra bambini e bambine, figli o nipoti di dipendenti di Leonardo o provenienti da organizzazioni locali dedicate al cambiamento sociale, sono stati accolti, insieme ai loro accompagnatori, dal capo stabilimento e dai responsabili delle risorse umane che hanno spiegato loro l’attività principale del sito, cioè creare strumenti tecnologici che servono per vedere meglio, più lontano, nel buio, oltre la luce visibile, sulla Terra, nello Spazio e dallo Spazio, poiché vedere consente di capire e di conoscere. Dopo la merenda di benvenuto, i bambini sono stati divisi in gruppi e hanno partecipato ai laboratori interattivi “Earth in a Bubble” e “Astrokids, astronauti per un giorno”, e alla sessione “Sostenibilità è dare spazio al futuro” nell’auditorium del sito, per finire le attività pomeridiane con un tour guidato dello stabilimento, uno dei siti di eccellenza del comparto aerospaziale italiano ed europeo. Lo stabilimento Leonardo a pochi chilometri da Firenze, infatti, conta quasi 1.000 addetti altamente qualificati ed è dedicato a progettazione e produzione di sistemi elettro-ottici per applicazioni terrestri, avioniche e spaziali, di radar navali e di apparati per le comunicazioni professionali sicure.

Campi Bisenzio, infatti, è in particolare un centro di eccellenza internazionale nel settore degli apparati ottici; si tratta di veri e propri “occhi hi-tech”, pensati ed impiegati in un contesto multidominio – terrestre, avionico, navale e spaziale – che, tra le altre cose, consentono di guidare le navicelle spaziali o permettono loro di studiare il cosmo e i suoi segreti, ma anche di comprendere meglio, a bordo dei satelliti di osservazione della Terra, il nostro Pianeta. E anche, montati per esempio sugli elicotteri, di vedere nel buio e trovare persone attraverso l’impronta termica. I piccoli ospiti hanno potuto vedere le “culle” in cui nascono questi apparati ad altissima tecnologia, ovvero le “camere pulite”, ambienti speciali a temperatura, umidità e pressione controllate per eliminare qualsiasi traccia di sporco e polvere, e le macchine utensili che lavorano il metallo e le lenti, oltre alle aree di integrazione e di collaudo. Hanno potuto utilizzare un visore infrarosso, e interagire con una torretta avionica multi-sensore – entrambi sensibili al calore – rendendosi conto nella pratica, e attraverso il gioco, che questi strumenti consentono di osservare ciò che l’occhio umano non riesce a vedere.

Alla fine del giro dello stabilimento, bambini, accompagnatori e tecnici di Leonardo si sono ritrovati in mensa per una pizzata tutti insieme per concludere poi la giornata con il Laboratorio interattivo “Il Cielo nella stanza” su Terra, Luna e Sistema Solare. “Costellazione Leonardo” è un progetto del Piano di sostenibilità di Leonardo che nasce per rafforzare l’impatto sociale del Gruppo e il suo legame con il territorio attraverso la condivisione della cultura scientifica e tecnologica distintiva delle persone e degli stabilimenti, per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’Aerospazio, facendo leva sull’inclusione, con una particolare attenzione alle bambine, allo scopo di ridurre gap culturali e costruire un futuro di pari opportunità.