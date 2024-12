A Campi Bisenzio nasce Hidron Art&Studio: spazio polifunzionale per studio e cultura

CAMPI BISENZIO – “Hidron Art&Studio”: si chiama così lo spazio polifunzionale inaugurato nei giorni scorsi, un ambiente dedicato agli studenti e ai giovani del territorio, pensato per favorire lo studio e l’aggregazione in un contesto moderno e confortevole. “E’ con gioia e gratitudine che accogliamo l’apertura di un’altra aula studio per gli studenti di Campi […]

CAMPI BISENZIO – “Hidron Art&Studio”: si chiama così lo spazio polifunzionale inaugurato nei giorni scorsi, un ambiente dedicato agli studenti e ai giovani del territorio, pensato per favorire lo studio e l’aggregazione in un contesto moderno e confortevole. “E’ con gioia e gratitudine che accogliamo l’apertura di un’altra aula studio per gli studenti di Campi Bisenzio, che si aggiunge al punto aperto da Macramè e il Porto delle storie e presso Bibliocoop, – ha detto il vice-sindaco Federica Petti (nella foto con direttore di Hidron, Andrea Massagli) – dopo la biblioteca diffusa, grazie alla solidarietà di molte realtà locali, anche le aule studio diventano diffuse. Un ringraziamento speciale a Hidron per questa opportunità e per averla aperta durante le vacanze natalizie, momento fondamentale per chi frequenta le università e deve preparare gli esami”.

Per utilizzare lo spazio, è necessario effettuare la registrazione presso Hidron, dove verranno inseriti i dati personali e abilitato l’accesso al sistema di prenotazione tramite App. L’orario di apertura sarà dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 9 alle 13 per una capienza massima di 20 persone. Per rendere l’esperienza ancora più completa e accessibile, Hidron offre una convenzione presso il ristorante interno: 8 euro per il pranzo (comprende una portata a scelta tra primo o secondo, contorno e acqua) e 4 euro per la merenda (include un panino o un dolce, accompagnato da acqua, succo o tè). “Lo Spazio Polifunzionale Hidron Art&Studio – si legge in una nota del Comune – si configura quindi come un’importante iniziativa a sostegno dei giovani del territorio un luogo dove lo studio e la creatività si incontrano in un’atmosfera accogliente”.