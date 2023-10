A Campi Bisenzio riparte il ciclismo. Sulle due ruote grazie al centro sportivo Hidron e S.C. Gastone Nencini

CAMPI BISENZIO – La comunità sportiva di Campi Bisenzio accoglie con entusiasmo una rinascita nella passione per il ciclismo. A guidare questa rinnovata energia sono il centro sportivo Hidron e l’associazione sportiva S.C. Gastone Nencini, che hanno deciso di collaborare per rianimare lo spirito ciclistico e fornire nuove opportunità a tutti gli appassionati delle due ruote. In vista dell’attesissimo Tour de France del 2024, che avrà la sua partenza direttamente dalla culla del Rinascimento, Firenze, i giovani ciclisti avranno l’opportunità di esplorare e coltivare la loro passione in un ambiente sicuro e professionale. Questa iniziativa non è solo una celebrazione dello sport, ma anche un investimento nel futuro, garantendo passione e preparazione per la prossima generazione di atleti.

Il centro sportivo Hidron, mettendo a disposizione le proprie strutture, si è unito con la S.C. Gastone Nencini, celebre per la sua dedizione e competenza nel mondo del ciclismo, al fine di offrire un programma di allenamento strutturato per bici da corsa e MTB. L’offerta si estende ai giovani atleti di età compresa tra 6 e 12 anni, con ritrovo presso l’Hidron e sessioni di allenamento programmate ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 19. Per coloro che sono nuovi al ciclismo o che desiderano vivere un’esperienza di prova, viene data la possibilità, fino al 30 novembre, di effettuare una prova gratuita per consentire a nuovi appassionati di immergersi nel mondo delle pedalate. Le prenotazioni e ulteriori informazioni sono facilmente accessibili: è sufficiente recarsi personalmente presso le strutture Hidron in via di Gramignano, Campi Bisenzio. In conclusione, questa partnership tra Hidron e S.C. Gastone Nencini è un’ulteriore promessa per il futuro dello Sport a Campi Bisenzio.