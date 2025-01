A Campi Bisenzio si corre il Trofeo Sanmartinese: domenica 19 gennaio partenza e arrivo allo stadio Zatopek

CAMPI BISENZIO – Torna l’evento podistico più antico di Campi Bisenzio. L’Atletica Campi del presidente Riccardo Bicchi, dopo il grande successo della “30 ‘n piana” dello scorso novembre, è pronta per mettere in scena una delle gare storiche del podismo fiorentino e toscano: il Trofeo Sanmartinese, giunto alla 43° edizione, si corre domenica 19 gennaio. […]

CAMPI BISENZIO – Torna l’evento podistico più antico di Campi Bisenzio. L’Atletica Campi del presidente Riccardo Bicchi, dopo il grande successo della “30 ‘n piana” dello scorso novembre, è pronta per mettere in scena una delle gare storiche del podismo fiorentino e toscano: il Trofeo Sanmartinese, giunto alla 43° edizione, si corre domenica 19 gennaio. La corsa assegna anche il 34° Trofeo Martiri di Valibona, il 35° Trofeo Unicoop Firenze e il 21° trofeo Enrico Camangi. Si corre sulla distanza di 15 chilometri, con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio e sotto l’egida della Uisp Firenze. Il percorso è interamente pianeggiante, in buona parte in strade con transito veicolare molto limitato, essendo in aperta campagna. Si prevede la partecipazione di circa un migliaio di podisti, di cui circa 700 per la gara competitiva e gli altri per la passeggiata ludico motoria su percorso ridotto. Ricchi e numerosi i premi. Saranno premiati i primi 20 assoluti uomini, i primi 20 Veterani uomini, i primi 10 Argento uomini, i primi 3 della categoria Oro uomini. Tra le donne le prime 10 assolute, le prime 10 Veterane, le prime 3 Oro.

La logistica è una delle preferite dei podisti perché tutto si svolge all’interno dello stadio. Sarà quindi possibile utilizzare gli spogliatoi e usufruire della doccia calda, mentre le premiazioni si svolgeranno nella comoda e riparata tensostruttura adibita a palestra all’interno dell’impianto, dove sarà anche previsto il ritiro dei pettorali di gara. Tra l’altro la palestra è cardioprotetta da un defibrillatore al cui acquisto oltre all’Atletica Campi ha contribuito la Ets Regalami un sorriso che si incaricherà di effettuare il servizio fotografico. E’ prevista la presenza del sindaco Andrea Tagliaferri, dell’assessore allo sport Simona Pizzirusso e del vicepresidente Anpi Campi Bisenzio, Niccolò Caselli. “Il Trofeo Martiri di Valibona – ha detto il sindaco Tagliaferri – è un evento che ci permette di unire sport e memoria, rendendo omaggio ai martiri che, insieme a Lanciotto Ballerini, sacrificarono la propria vita per la libertà e la democrazia Quest’anno, inserendosi nelle celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione d’Italia.

L’anno scorso si impose Abdelouahed Lablaida del G.S. Maiano che completò il percorso in 51’36”, davanti a Lorenzo Castro anche lui del Maiano e Lorenzo Martelli della Luivan Settignano. Primo Veterano era stato Lorenzo Fantoni della Montelupo Runners, settimo assoluto, in 55’25”. Prima tra le donne Caterina Ferretti dell’Atletica Livorno in 1 ora 01’36”, davanti a Cecilia Tirelli della Fratellanza Modena e Damiana Lupi dell’Atletica Vinci, che era stata anche la prima delle Veterane. Le iscrizioni chiuderanno venerdì 17 gennaio alle 21 e si possono fare tramite www.endu.net o scrivendo via e-mail all’indirizzo servizio.iscrizioni@gmail.com con pagamento tramite bonifico bancario. Per la ludico motoria ci si iscrive alla e-mail atletica.campi@libero.it fino alle 18 di sabato 18 gennaio. Per tutte le altre info consultare il volantino ufficiale.