A Campi il campionato provinciale di corsa campestre: bene la squadra “di casa” con un primo e due secondi posti

CAMPI BISENZIO – Campi Bisenzio ancora protagonista nello sport giovanile. Sabato scorso, infatti, lo stadio Zatopek ha ospitato i Campionati provinciali per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e. Quindici, nel rispetto della normativa anti Covid, le società della provincia di Firenze che hanno preso parte alle gare, con l’Atletica Campi ancora una volta alla ribalta della cronaca e vincitrice del titolo con la squadra Ragazzi composta da Pontoni, Donelli, Dabizzi e Bonelli mentre le Ragazze non sono state da meno conquistando il secondo posto con Di Marco, Vizzutti, Faralli e Bellini. Stesso risultato per le Cadette con Pancani, Nassar, Balli e Fabbri; di rilievo anche il quarto posto dei Cadetti con Lombardi, Fabbri, De Pau e Chesi. A tutti un grande applauso, in proiezione soprattutto delle due fasi regionali: la prima è in programma domenica 30 gennaio ad Arezzo, la seconda sarà a Campi, presso il Parco di Villa Montalvo, domenica 27 febbraio, occasione in cui saranno assegnati anche i titoli regionali individuali e si svolgeranno Campionari toscani di corsa campestre Master.

(Immagine di archivio)