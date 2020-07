A Campi il “Cine… ma fra le stelle” torna grazie a “La Pehora Nera”. Per grandi e piccoli

CAMPI BISENZIO – “Cine… ma fra le stelle 2020”: presentato in Comune il cartellone di film organizzato dall’associazione “La Pehora Nera”. “Quello di quest’anno – spiegano dall’associazione – è un cinema all’aperto diverso dagli altri organizzati in passato: è il cinema del post quarantena, della voglia di ricominciare e dell’incontrarci nuovamente in sicurezza. La rassegna […]

CAMPI BISENZIO – “Cine… ma fra le stelle 2020”: presentato in Comune il cartellone di film organizzato dall’associazione “La Pehora Nera”. “Quello di quest’anno – spiegano dall’associazione – è un cinema all’aperto diverso dagli altri organizzati in passato: è il cinema del post quarantena, della voglia di ricominciare e dell’incontrarci nuovamente in sicurezza. La rassegna guarda principalmente ai più piccoli, con una programmazione di film di animazione senza tempo e senza età. Per gli adulti, invece, abbiamo pensato a una serie di film che, per quanto possano trattare anche temi “forti”, lo fanno con leggerezza e una buona dose d’ironia. Film in cui i protagonisti non si arrendono di fronte alle difficoltà della vita, cercando sempre di reagire con il sorriso. Ci è sembrato doveroso adoperarci per ricreare un luogo di condivisione e incontro aperto alla cittadinanza in cui sia possibile condividere qualche piacevole ora al fresco, nel centrale e accessibile paro Iqbal, finalmente fuori dalle nostre case”.