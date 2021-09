A Campi la festa di Sinistra Italiana Toscana: questo il programma di venerdì 24 settembre

CAMPI BISENZIO – Prosegue a pieno ritmo la festa regionale di Sinistra Italiana Toscana in programma fino a domenica 26 settembre al circolo Arci Campi Rinascita a Campi Bisenzio. Questo il programma di oggi, venerdì 24 settembre: alle 18 dibattito sul tema “Toscana infelix: distruggere l’ambiente, inquinare la politica, sfruttare il lavoro”, a cui saranno presenti Serena Pellegrino, responsabile nazionale urbanistica, paesaggio, bellezza e turismo Sinistra Italiana, Eugenio Baronti, assemblea regionale Sinistra italiana Toscana, ex assessore della Regione Toscana, Rosy Battaglia, giornalista d’inchiesta, Cittadini Reattivi, Lorenzo Cecchi, Legambiente, Anna Piu, consigliera comunale di Crespina Lorenzana, Samuela Marconcini, portavoce assemblea permanente no Keu, e Alessandro Favilli, segretario Rifondazione Comunista Toscana, modera Ivan Moscardi, coordinatore provinciale Sinistra Italiana Firenze. Dopo cena, invece, con inizio alle 21 si parlerà di “Fuga da Kabul: guerra o cooperazione?”, con la partecipazione di Luciana Castellina, Direzione nazionale Sinistra italiana, già parlamentare, Raffaella Bolini, Arci, Alfio Nicotra, Un ponte per, Gianni Toma, referente Cospe per Medio Oriente, Chiara Bardelli, Field Operation Department Emergency, e la testimonianza di Enrico Solito, pediatra, già volontario in Afghanistan. Introduce e coordina il giornalista Corradino Mineo.