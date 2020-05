A Campi riparte il mercato settimanale del sabato: le modifiche alla viabilità

CAMPI BISENZIO – Per consentire lo svolgimento del mercato il sabato pomeriggio, nel centro di Campi saranno spostati alcuni banchi da via Buozzi a piazza della Resistenza e in via Vittorio Veneto. Dal 23 maggio, quindi, viene esteso il divieto di sosta con rimozione dei veicoli e il divieto di transito, per lo svolgimento del […]

CAMPI BISENZIO – Per consentire lo svolgimento del mercato il sabato pomeriggio, nel centro di Campi saranno spostati alcuni banchi da via Buozzi a piazza della Resistenza e in via Vittorio Veneto. Dal 23 maggio, quindi, viene esteso il divieto di sosta con rimozione dei veicoli e il divieto di transito, per lo svolgimento del mercato anche in piazza della Resistenza e in via Vittorio Veneto nel tratto compreso fra via Buozzi e il civico 5 di via Vittorio Veneto. Viene, inoltre, istituito il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, in via Tesi nel tratto compreso fra via Tintori e piazza della Resistenza, esclusi i veicoli con esposto il tagliando dei disabili parcheggiati negli appositi stalli di sosta, di soccorso e Polizia. In via Tesi verrà introdotto, sempre nei giorni di mercato, il doppio senso di circolazione soltanto per i veicoli dei residenti, di soccorso e di Polizia.