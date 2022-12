A Campi si accende il Natale fra mercatini, “Sagra della pecora” e tante iniziative per grandi e piccoli

CAMPI BISENZIO – A Campi si accende il Natale. Sperando infatti nella clemenza del meteo, quella di oggi, 4 dicembre, è la domenica che dà il via ufficialmente agli appuntamenti natalizi. E che fino alla vigilia, il 24 dicembre, animeranno il centro del nostro Comune. Tutto questo grazie alla sinergia tra Confesercenti, Centro Commerciale Naturale “Fare Centro Insieme” e Comune di Campi che anche quest’anno hanno pensato a un programma che sia adatto per grandi e piccoli. Ma grazie anche alla collaborazione dell’Oratorio Totus Tuus Anspi che, come ci ha spiegato Francesca Villucci, ha ideato anche alcune “gustose” novità.

L’Oratorio Totus Tuus Anspi, infatti, oggi ma anche l’8, 11 e 18 dicembre, organizza in piazza Matteotti una vera e propria “Sagra della pecora” in versione invernale, questo per far conoscere anche ai tanti che arrivano e che non sono di Campi quale è il piatto principale – e più prelibato – del territorio. L’appuntamento (dalle 12.30 alle 14.30) è in piazza Matteotti, la prenotazione non è obbligatoria ma si può telefonare al numero 3384443029 (Emanuela) se invece si vuole prenotare. Dalle 15.30 alle 18.30, poi, nel chiostro della Pieve, sempre in piazza Matteotti, laboratori natalizi gratuiti per bambini con gli animatori dell’oratorio, alla presenza di ragazzi maggiorenni “con la supervisione della coordinatrice e con quelli – spiega Francesca – che noi chiamiamo “aiuto animatori”, ragazzi di 16 anni”. Ma non è finita qui perché nello stesso orario sarà aperto lo stand con cioccolata calda, zucchero filato e pop corn. A rendere ancora più vivo lo spirito del Natale, il presepe, con animali viventi, sempre nel chiostro, dove ci sarà anche una pesca di beneficienza a cura della San Vincenzo de’ Paoli. Nei prossimi giorni, infine, oltre al ripetersi della “Sagra della pecora”, l’8 dicembre alle 15.30 addobbo e accensione dell’albero di Natale nel chiostro mentre il 6 gennaio, alle 15.30, ci sarà la quinta edizione della “Cavalcata dei Magi”, che si svilupperà per le vie del centro per concludersi nel chiostro, autentico fulcro delle attività dell’Oratorio Totus Tuus Anspi.

E che il periodo del Natale possa essere – o almeno questa è la speranza – una buona boccata d’ossigeno per i commercianti del centro storico campigiano, ce lo ha confermato Matteo Gori di “Before”, che fa parte, così come tanti altri negozianti, della macchina organizzativa delle varie iniziative: “Sono tempi difficili per tutti e per noi, così come per i cittadini ma anche per chi non è di Campi e viene qui a fare i propri acquisti, essere riusciti a mettere in programma così tanti appuntamenti è sicuramente motivo di soddisfazione. Un programma in cui il divertimento e la voglia di stare insieme sono caratteristiche essenziali ma che non avrebbe potuto essere tale senza la collaborazione di tutti: la chiave di tutto è quella, ancora una volta, di essere riusciti a fare rete fra di noi e le varie realtà che collaborano per la buona riuscita del Natale a Campi”.