A Campi tante opportunità per fare volontariato. I ringraziamenti del sindaco Fossi

CAMPI BISENZIO – Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha voluto ringraziare i numerosi cittadini che avevano risposto al suo appello per aiutare durante l’emergenza Covid: “I campigiani hanno dimostrato ancora una volta il grande senso di solidarietà che caratterizza la nostra comunità – ha detto il sindaco – sono orgoglioso di aver ricevuto così tante mail, telefonate e messaggi da parte di decine e decine di campigiani di ogni età”.

Il sindaco ha poi sottolineato come il continuo mutare della situazione abbia reso difficile anche l’impiego di tutti i volontari propostisi: “Il variare delle normative, le difficoltà logistiche nel consegnare la spesa a domicilio alle persone positive, la necessità di coordinarci con le realtà già operative sul territorio hanno reso difficile indirizzare tutto questo mare di solidarietà. Visto anche l’inaspettato numero di disponibilità, molte persone non hanno potuto dare il contributo che avrebbero desiderato. Ma ci sono molte occasioni per dare una mano, come ad esempio il Pedibus, la distribuzione dei generi alimentari e le iniziative promosse dall’Aggeggione”.

Ecco una breve rassegna delle iniziative menzionate dal sindaco: il Pedibus è il progetto organizzato con le scuole di Campi per accompagnare a scuola i ragazzi a piedi e in totale sicurezza. Un sistema che incentiva la mobilità, decongestiona le nostre strade ed educa la responsabilità, reso possibile da tanti volontari che ogni mattina “scortano” a scuola i più piccoli. Al momento sono attive le linea Pinocchio (San Donnino) e Peter Pan (Gorinello), questo il link al sito del Comune con orari e percorsi. Per informazioni e disponibilità: scuolabus.pi@comune.campi-bisenzio.fi.it

Ma anche le associazioni di volontariato sociale come Misericordia, Fratellanza Popolare e Pubblica Assistenza, cuore della rete solidaristica campigiana, necessitano sempre di volontari per mantenere la loro capillare presenza sul territorio. Per informazioni: Misericordia: 055 89411, Pubblica Assistenza: 055 894991, Fratellanza Popolare di San Donnino: 055 899211.

Emporio Solidale L’Aggeggione: i volontari si occupano di gestione e cura di beni comuni (giardini, scuole, eccetera) anche su suggerimento o con la collaborazione di gruppi di cittadini. Per informazioni sulle loro attività scrivere una e-mail all’indirizzo emporiolaggeggione@gmail.com

“Il supporto dei volontari sarà decisivo anche nelle prossime settimane – ha concluso il sindaco – per riattivare alcuni servizi di prossimità utilissimi alle fasce più fragili della popolazione. Ho sempre detto che la nostra comunità non lascia indietro nessuno, e usciremo da questa emergenza più uniti di prima”.