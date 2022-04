A Campi torna “Svuota la cantina”: per le iscrizioni c’è tempo fino al 26 aprile

CAMPI BISENZIO – Domenica 8 maggio torna la nuova edizione di “Svuota la cantina” che si svolgerà nel centro di Campi Bisenzio. Il mercatino dove si possono scambiare o cedere su compenso gli oggetti usati (non devono derivare da attività artigianale/commerciale né propria né di terze persone) è riservato ai residenti a Campi purché non iscritti nel Registro delle imprese, a nessun titolo. Le richieste di partecipazione (una al massimo per nucleo familiare) devono essere presentate esclusivamente tramite il portale Fido entro le 24 del 26 aprile: per chi non riuscirà a iscriversi, il Comune fa già sapere che ci sarà un altro appuntamento con “Svuota la cantina” nel mese di settembre. I posti saranno assegnati in ordine cronologico di richiesta e comunicati ai richiedenti a mezzo mail entro il 5 maggio. Gli eventuali posti che si renderanno liberi per rinuncia saranno riassegnati a coloro che hanno presentato la richiesta ma che sono rimasti fuori per limiti di spazio. I posti che risulteranno non occupati entro le 9.30 di domenica 8 maggio saranno, invece, riassegnati a coloro che si presenteranno direttamente in piazza Dante entro le 9 dello stesso giorno. Per ulteriori informazioni, telefonare ai numeri 055.8959227 – 673.