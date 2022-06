A Campi una delegazione di Tuzla: si avvicina la stipula del patto di gemellaggio

Il Comune di Campi Bisenzio dal 2019 ha intrapreso un percorso per arrivare alla stipula di un patto di gemellaggio con la città di Tuzla in Bosnia ed Erzegovina e fino al 26 giugno ospita una delegazione di rappresentanti della città sul proprio territorio. “L’epidemia da Coronavirus – spiegano dal Comune – ha rallentato le […]

Il Comune di Campi Bisenzio dal 2019 ha intrapreso un percorso per arrivare alla stipula di un patto di gemellaggio con la città di Tuzla in Bosnia ed Erzegovina e fino al 26 giugno ospita una delegazione di rappresentanti della città sul proprio territorio. “L’epidemia da Coronavirus – spiegano dal Comune – ha rallentato le operazioni di avvicinamento al gemellaggio, ma non ha intaccato il desiderio di realizzarlo visti gli importanti rapporti che si sono instaurati in questi quattro anni di conoscenza reciproca”.

“È stato importante – aggiungono – il comune approccio di promozione del dialogo e dell’inclusione attraverso il coinvolgimento dei giovani utilizzando i canali per loro più congeniali come lo sport e la cultura. In questi giorni la delegazione di persone composta dal sindaco, da altre autorità e dipendenti dell’amministrazione, nonché dai membri di associazioni sportive e culturali impegnati nell’ambito sociale e civile entrerà in contatto con le realtà cittadine per imparare ancora di più a conoscersi e trovare i punti di contatto tra le due comunità per sviluppare al meglio il patto di gemellaggio. E oggi, 24 giugno, alle 18 la delegazione della città di Tuzla sarà presente nell’ambito della manifestazione “Auser e Banda Michelangiolo Paoli: volontariato, solidarietà, giovani e musica” presso il Chiostro di Villa Montalvo.

“Questo ulteriore passo avanti – ha detto l’assessore ai gemellaggi Giorgia Salvatori – ci permetterà finalmente di arrivare alla realizzazione del patto di gemellaggio a cui stiamo lavorando da anni. È importante instaurare rapporti duraturi e solidi con altre realtà per potersi confrontare e anche per migliorare a vicenda imparando dalle nostre differenze”. “Sono molto contento di accogliere a Campi Bisenzio il mio omologo di Tuzla – ha aggiunto il sindaco Emiliano Fossi – e anche tutte le persone che con lui sono venute a trovarci. I patti di gemellaggio si stipulano per ribadire la fratellanza tra i popoli e sono un importante antidoto contro le divisioni che portano a grandi tragedie come la guerra”.

(Nella foto la “visita” dei campigiani a Tuzla dell’ottobre scorso)