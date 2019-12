A Capodanno festeggiamo senza ‘botti’

CALENZANO – Niente botti nelle feste natalizie e di Capodanno: è l’invito che rivolge l’amministrazione comunale per trascorrere questo periodo in tranquillità. “L’uso incauto dei fuochi d’artificio del genere legale può produrre lesioni gravi, come ustioni al viso e alle mani, e danni alla vista – si legge sul sito del Comune di Calenzano – l’uso invece di artifizi pirotecnici del genere illegale, in considerazione della loro elevata potenza può provocare danni anche peggiori. L’attivazione di fuochi illegali determina infatti esplosioni di notevole intensità e di elevata dannosità e talvolta può dar luogo anche alla perdita totale di arti, dell’udito e della vista. In varie operazioni di sequestro l’involucro di questi fuochi illegali è risultato essere di plastica e ciò ne fa aumentare ancor più il pericolo. Inoltre un rischio maggiore deriva dall’uso di ‘botti’ venduti a basso costo e senza etichette, che spesso manifestano un’esplosione anticipata o addirittura lo scoppio della batteria senza far partire un solo colpo”.