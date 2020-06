A Casa La Valle “I giovedì vicino alle stelle” tra foto e racconti sull’ambiente e la natura

SESTO FIORENTINO – Riscoprire il paesaggio che ci circonda parlando di ambiente in un’oasi di verde: è il ciclo di incontri “I giovedì vicino alle stelle” del Club Alpino Italiano. Per tutti i giovedì di luglio a Casa La Valle si svolgeranno alcuni incontri su ambiente e montagna, promossi dalla sezione del CAI di Sesto Fiorentino. Si comincia giovedì 2 luglio alle ore 21.15 con “In bici nei paesaggi che il mondo ci invidia. Foto, video e racconti”. Una serata per approfondire la conoscenza della mountain bike tramite racconti di cicloescursioni, dalle più semplici alle più impegnative, con la Toscana come contorno. Video e foto raccolte con i gruppi MTB del CAI Lucca, dei Briganti di Monte Morello e di Toscanabike, commentate da Alessandro Gamannossi (biker e socio CAI). Ingresso libero, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

A partire dalle 19.30 sarà aperto il servizio ristorazione di Casa La Valle (che si trova in cima alle “svolte” di Morello, sul lato destro salendo), con modalità “da asporto” in conformità ai protocolli in corso. L’iniziativa è curata da Fabiano Magi e Stefano Rolle del CAI.

