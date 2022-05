A cena al circolo per il popolo ucraino, insieme all’Unicef: raccolti 3.000 euro

SIGNA – Tremila euro a favore del popolo ucraino. Questo l’esito della cena di beneficenza che si è svolta nel mese di aprile presso il Circolo Colli Alti organizzata in collaborazione con il comitato Unicef di Prato. “Tutte le nostre associazioni e i nostri circoli si stanno impegnando per dare aiuti all’Ucraina in questo difficile […]

SIGNA – Tremila euro a favore del popolo ucraino. Questo l’esito della cena di beneficenza che si è svolta nel mese di aprile presso il Circolo Colli Alti organizzata in collaborazione con il comitato Unicef di Prato. “Tutte le nostre associazioni e i nostri circoli si stanno impegnando per dare aiuti all’Ucraina in questo difficile momento storico, – dichiara il sindaco Giampiero Fossi – uno fra i momenti più importanti, più partecipati e sentiti si è tenuto lo scorso aprile con la cena organizzata dal circolo Colli Alti in collaborazione con la sezione Unicef di Prato e grazie alla quale saranno devoluti circa 3.000 euro in favore della popolazione colpita dalla guerra. Esprimo quindi la mia soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e ringrazio sentitamente tutti i volontari che si sono adoperati con grande impegno”.

“Innanzitutto ringrazio l’associazione e i volontari del circolo Colli Alti portando anche i saluti del presidente che non è potuto intervenire questa mattina, – commenta Daniele Vestri, socio del circolo Colli Alti – dopo due anni di pandemia siamo riusciti con soddisfazione a organizzare una manifestazione importante e molto partecipata che ci permette di dare un aiuto concreto alle famiglie ucraine colpite dal conflitto”.

Esprime grande soddisfazione anche la presidente del comitato Unicef di Prato Laura Badiani: “Parliamo di una donazione davvero importante. Il circolo si è attivato subito per raccogliere fondi che andranno a sovvenzionare strutture di accoglienza per famiglie ucraine – soprattutto donne, bambini e anziani – situate nei paesi limitrofi all’Ucraina. Ringrazio di cuore tutti coloro si sono spesi a favore di questa serata ma anche i tantissimi cittadini signesi che hanno dimostrato grande sensibilità e solidarietà verso questa iniziativa”.