A cena per ricordare gli anni alla Pascoli che nel 2025 compirà 120 anni

SESTO FIORENTINO – A cena insieme per ricordare il periodo della scuola elementare. Non si tratta della solita reunion, ma di un incontro di un centinaio tra ex allievi e ex insegnanti della scuola primaria Pascoli. Una simpatica reunion che porterà presto alla realizzazione di una pubblicazione per i 120 anni della scuola che compirà […]

SESTO FIORENTINO – A cena insieme per ricordare il periodo della scuola elementare. Non si tratta della solita reunion, ma di un incontro di un centinaio tra ex allievi e ex insegnanti della scuola primaria Pascoli. Una simpatica reunion che porterà presto alla realizzazione di una pubblicazione per i 120 anni della scuola che compirà nel 2025.

La scuola Pascolo è stata la prima scuola aperta a Sesto Fiorentino nell’anno scolastico 1905/1906 e sono stati molti i sestesi che in tutti questi anni hanno si sono seduti sui banchi di quelle scuola, tra questi in anni recenti si sono ritrovati anche due politici che oggi si trovano in consiglio comunale, l’assessore allo sport Damiano Sforzi e il capogruppo di IV Gabriele Toccafondi.

“All’epoca in cui frequentavo la scuola elementare – ricorda Mario Berti uno degli organizzatori della serata – i confini tra Quinto dove si trova la scuola e Sesto erano definiti in modo netto e le distanze parevano maggiori perchè non c’era ancora la grande urbanizzazione più recente”. Alla serata hanno partecipato anche l’assessore alla scuola Sara Martini e il dirigente scolastico del Comprensivo Gino Strada di cui fa parte la scuola Pascoli, Rodolfo Sarli. “Da questo incontro che ha raccolto un centinaio di persone – racconta Berti – nascerà una pubblicazione corredata da foto e da ricordi, con una ricostruzione storica della scuola che è stata importante come lo sono sempre le scuole, ma in questo caso su qui banchi si sono succedute molte generazioni”.