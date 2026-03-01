CALENZANO – Mercoledì 4 marzo alle 18, presso la biblioteca Civica, in occasione della presentazione del suo libro “Archeologia e storia tra Sesto Fiorentino, Firenze e Prato”, pubblicato da «apice libri» di Stefano Rolle, il noto appassionato e studioso di archeologia Marco Giachetti illustrerà, con l’ausilio di immagini proiettate, nuove e inedite scoperte su scavi e ritrovamenti nel territorio di Calenzano, già ricco di reperti poco conosciuti.
A CiviCa il libro di Giachetti sull’archeologia locale
