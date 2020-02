SESTO FIORENTINO – Sarà presentato sabato 22 febbraio alle 17 alla Libreria Rinascita di via Gramsci il libro “A cuor leggero”. Il volume è scritto dal cardiologo Carmine Liccardi e prende in considerazioni alcune buone abitudini per chi vuole vivere una vita sana per mantenere il benessere del proprio fisico.