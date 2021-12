A dicembre torna “Bibliocult”: tanti gli appuntamenti per grandi e piccoli promossi dalla biblioteca di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Torna “Bibliocult”, il programma di eventi e iniziative promosse dalla biblioteca comunale di Lastra a Signa per il mese di dicembre. Il programma parte venerdì 10 dicembre alle 17 con la rassegna “Tutti all’opera”, le conversazioni musicali sulle opere in scena al Maggio Musicale Fiorentino a cura di Silvano Sanesi e […]

LASTRA A SIGNA – Torna “Bibliocult”, il programma di eventi e iniziative promosse dalla biblioteca comunale di Lastra a Signa per il mese di dicembre. Il programma parte venerdì 10 dicembre alle 17 con la rassegna “Tutti all’opera”, le conversazioni musicali sulle opere in scena al Maggio Musicale Fiorentino a cura di Silvano Sanesi e in particolare su Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Martedì 14 dicembre alle 17 tornano invece le “Storie a sorpresa”, letture per bambini dai 3 ai 6 anni mentre mercoledì 15 alle 17.30 sarà proposto un nuovo appuntamento del Circolo di Lettura, si potrà discutere e condividere insieme emozioni ed idee sul libro Ogni storia è una storia d’amore di Alessandro D’Avenia.

Gli incontri di “Tutti all’opera” saranno in programma anche venerdì 17 dicembre alle 17 e l’appuntamento sarà dedicato a Fidelio di Ludwig van Beethoven. Le iniziative dedicate a bambini e ragazzi proseguono sabato 18 dicembre con alle 10.30 Fiabe di Natale. Le avventure di Sofia, letture e incontro con l’autrice Emerita Cretella (per bambini dai 6 ai 10 anni) e mercoledì 29 dicembre alle 17 con le “Storie a sorpresa” letture a cura della biblioteca (per bambini dai 3 ai 6 anni).

la biblioteca comunale sarà presente anche nell’edizione 2021 della “Sagra degli Antichi Sapori” dove organizzerà alcune letture e storie per bambini all’interno dell’Antico Spedale di Sant’Antonio, in particolare “Cibi che.. fanno ombra!” (per bambini dai 6 ai 10 anni) il 4 dicembre alle 17 e “La fiaba è servita!” (per bambini dai 6 ai 10 anni) il 5 dicembre alle 15. Per partecipare alle iniziative è necessaria la prenotazione al numero 055 3270124 o a biblioteca@comune.lastra-a-signa.fi.it ed esibire il Green Pass.