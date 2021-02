A Firenze arriva la nuova Mustang Mach-E

FIRENZE – Dal 19 al 21 Febbraio Mustang Mach-E arriva a Firenze. È l’occasione giusta per appassionati e interessati per scoprire il nuovo SUV Ford 100% elettrico. È scoccata l’ora, l’ora del debutto di Mustang Mach-E, il primo Crossover-SUV All-Electric prodotto da Ford nella sua storia. La vettura sarà visibile dal vivo in anteprima, in […]

FIRENZE – Dal 19 al 21 Febbraio Mustang Mach-E arriva a Firenze. È l’occasione giusta per appassionati e interessati per scoprire il nuovo SUV Ford 100% elettrico. È scoccata l’ora, l’ora del debutto di Mustang Mach-E, il primo Crossover-SUV All-Electric prodotto da Ford nella sua storia. La vettura sarà visibile dal vivo in anteprima, in una tre giorni a lei dedicata, presso il FordStore Autosas di via della Cupola 249 a Firenze.

I giorni da appuntarsi in agenda per vedere, scoprire, toccare con mano e anche provare la prima Mustang elettrica sono venerdì 19 pomeriggio, sabato 20 e domenica 21 Febbraio durante l’intera giornata. Suscita molto interesse quest’ultima vettura prodotta dall’Ovale Blu. Le motivazioni certo non mancano. Forme muscolose e seducenti da crossover, non il solito motore benzina che ci aspetteremmo di trovare bensì un comparto batterie agli ioni di litio che, nel rispetto dell’ambiente, promette di regalare non meno potenza divertimento ed emozioni e una tecnologia di bordo di prossima generazione, sono soltanto alcune delle particolarità di questa insolita, nuova Mustang.

Dicevamo dell’aspetto. Nelle linee della carrozzeria tutto rimanda alla leggendaria Mustang coupé. Ne sono la riprova Il cofano – lungo e pronunciato – il tettuccio spiovente, le fiancate e i fanali anteriori e, ancora con maggiore forza, i gruppi ottici posteriori con l’ormai inconfondibile disegno a rilievo a tre barre. Ma Mach-E non è soltanto un esercizio di mero citazionismo. No, non è solo questo. È eredità e innovazione al tempo stesso. È passato, presente e futuro concentrati in una sola vettura. Lo dimostra il tipo di alimentazione scelta dal team di progettisti che ha lavorato alla realizzazione del progetto.

Su Mach-E, la benzina lascia il posto all’elettricità, Il motore termico V8 alle batterie agli ioni di litio poste sotto il pianale della vettura in modo da fornire stabilità al veicolo. I modelli di Mustang Mach-E, a due oppure a quattro ruote motrici, commercializzati in Italia hanno potenze comprese tra i 258 i 337 cavalli. La capacità delle batterie è da 75 o da 99 khw. Ciò assicura un’autonomia dai 450 ai 600 kilometri prima di dover sottoporre il veicolo alla ricarica utilizzando una fonte di esterna come una colonnina, una Wallbox o una comune presa domestica.

C’è tanta tecnologia a bordo della Mach-E. Si può, ad esempio, accedere alla vettura senza chiave, utilizzando il proprio smartphone come chiave. Non a caso questa funzionalità, che diventerà un paradigma sulle auto del futuro, prende il nome di Phone as a Key. Mediante essa, basterà un apparecchio mobile, la connettività Bluetooth e l’app Ford Pass per accedere all’abitacolo e mettere in moto la vettura. Ci sono anche tre modalità – Whisper, Active e Untamed – per personalizzare l’esperienza di guida in base alle esigenze del conducente.

Dal punto di vista degli interni, l’abitacolo risalta per eleganza e un design minimalista. Non ci sono bottoni, leve o pulsanti. Tutte le funzioni della vettura possono essere gestite utilizzando il tablet da 15.5 pollici, posto al centro della plancia, su cui viaggia il sistema infotainment SYNC 4. Il dispositivo usa l’intelligenza artificiale e l’apprendimento per anticipare scelte e preferenze dei passeggeri. E non è certo l’unico aspetto a stupire di questa vettura. L’appuntamento per scoprire tutto ma proprio tutto sulla Nuova Mustang Mach-E è per il 19, 20 e 21 Febbraio presso il FordStore Autosas in via della Cupola 249 a Firenze. Su appuntamento si potranno eseguire Test Drive sulle vetture adibite le prove su strada. Per gli interessati a effettuare un prova sul veicolo, il numero da contattare per prenotarsi è lo 055 431514.