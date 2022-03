A Firenze quattro giorni dedicati al tessile a 360°. Fra i partner d’eccezione anche il Museo della paglia di Signa

SIGNA – Cento marchi dei quali 10 provenienti dall’estero, 9 rappresentanti del patrimonio culturale tessile italiano e 13 workshop a cura di importanti realtà culturali del comparto. Sono questi i dati di partenza della quarta edizione di “Firenze Home Texstyle”, l’unica fiera internazionale in Italia sul tessile per la casa, nautica, spa, contract & hotellerie. promossa e organizzata da Firenze Fiera, che si svolgerà […]

SIGNA – Cento marchi dei quali 10 provenienti dall’estero, 9 rappresentanti del patrimonio culturale tessile italiano e 13 workshop a cura di importanti realtà culturali del comparto. Sono questi i dati di partenza della quarta edizione di “Firenze Home Texstyle”, l’unica fiera internazionale in Italia sul tessile per la casa, nautica, spa, contract & hotellerie. promossa e organizzata da Firenze Fiera, che si svolgerà alla Fortezza da Basso dal 1 al 4 aprile, un appuntamento irrinunciabile per le aziende più qualificate ed i brand più prestigiosi e dinamici del settore.

Negli oltre 11.000 metri quadrati del piano inferiore del Padiglione Spadolini si potranno ammirare le nuove collezioni di biancheria per la casa, le ultime proposte in tema di tappezzeria, tendaggi, tessuti per l’arredo, tessile per spa, tessile per la nautica, contract, hotellerie, editoria tessile, fragranze. In mostra un ampio ed articolato campionario di prodotti per la casa e l’ambiente indoor e outdoor con un’attenzione particolare a lavorazioni e materiali etici ed ecosostenibili. Grazie al supporto di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’Internazionalizzazione delle imprese italiane e Promofirenze – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, per quattro giorni la Fortezza da Basso diventa luogo di incontro fra aziende leader e buyer selezionati oltre che retailer, interior designer, concept store, negozi di arredamento, principali canali distributivi, oltreché giornalisti, influencer e blogger di settore

A fianco di “Focus on, Unique Texstyle – La stanza delle meraviglie”, lo special project che rende omaggio a pezzi unici e iconici tra tradizione e contemporaneità in prestito da manifatture storiche, collezioni museali, accademie e istituti di arte, moda e design, come Il Museo didattico della seta di Como, il Museo Stibbert, la Fondazione arte della seta Lisio, il Museo diocesano di Massa Carrara, lo IED, l’Accademia Italiana, l’Istituto Modartech, il Museo della paglia di Signa, il Museo dell’arte della Lana di Pratovecchio Stia. Tessuti d’arte, gioie e trame di fili preziosi e ecosostenibili che celebrano genio, creatività e innovazione del ‘saper fare’ made in Italy declinato in tutti i settori, dal fashion all’interior design.

L’ingresso è riservato agli operatori di settore su registrazione. Orario di apertura: tutti i giorni dalle 9 alle 18, ultimo giorno dalle 9 alle 16. Info www.firenzehometexstyle.com, texstyle@firenzefiera.it, telefono 055 49721.