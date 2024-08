A Firenze torna la Festa di San Lorenzo

FIRENZE – Torna la tradizionale Festa di San Lorenzo, il 10 agosto, organizzata dal Centro Commerciale naturale di San Lorenzo, grazie agli operatori del Mercato Centrale, dei tanti volontari e degli ambulanti, con la collaborazione anche delle due associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio Firenze. La Festa del 10 agosto, assieme alle celebrazioni per San Giovanni del 24 giugno ed alla Rificolona di Settembre, ha un posto privilegiato nel cuore di tutti i fiorentini.

La festa di San Lorenzo, co-patrono di Firenze, infatti, è una delle più antiche e sentite dai fiorentini, che ogni anno si riversano davanti all’omonima basilica, non solo per le celebrazioni religiose, ma anche per la tradizionale distribuzione di pasta al ragù, yogurt e panna e cocomero a volontà.

“Questa festa – spiega il presidente del Ccn di San Lorenzo Riccardo Bartoloni – non è solo un omaggio alla storia di questa città. E’ un momento di coesione, collaborazione incontro di tutta la comunità, dalle varie associazioni di categoria, ai cittadini alle istituzioni, senza nessuna bandiera e colore. Uniti per festeggiare il co-patrono cittadino e apprezzare una volta di più la bellezza che quotidianamente ci circonda”. Il tutto inizierà il tardo pomeriggio con la sistemazione dei tavoli e i preparativi per la serata. Dalle 21 in poi inizierà la festa, con pasta asciutta, yogurt e cocomero per tutti. Quest’anno, assieme a noi ci sarà anche la Misercordia di Firenze.



“Questa festa è un modo per restituire alla città – dice il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano – un po’ di quanto ci regala ogni giorno e per esprimere l’orgoglio di chi, come noi, ha la fortuna di vivere questo quartiere così ricco di sfumature e di differenze e dove nessuno è straniero, perché siamo tutti uniti e riconosciuti in un luogo che non è solo un perimetro geografico ma un modello di convivenza che per tradizione ci appartiene”.

“E’ un appuntamento ormai fisso – spiega Massimo Manetti presidente del Consorzio Mercato Centrale – che porta molto lavoro e prende molto tempo,ma che come fiorentini e soprattutto commercianti ci riempie di orgoglio e soddisfazione. E’ la festa della nostra città, del nostro quartiere per ricordare la nostra storia, le nostre radici. Da sempre, il Consorzio, anche quest’anno, offre 2 tonnellate di cocomeri ”. Una serata che non prevede solo buon cibo, ma anche un accompagnamento musicale e le stelle cadenti.

“Una tradizione molto amata dalle fiorentine e dai fiorentini – dice la sindaca Sara Funaro – che si rinnova ogni anno con maggiore entusiasmo e partecipazione anche grazie al coinvolgimento di tante reraltà del nostro territorio che ci tengo a ringraziare”.

“La festa di San Lorenzo è una tradizione che vogliamo tutelare e rilanciare che si svolge in un quartiere importante e vivo della nostra città – affermal’assessore allo Sviluppo Economico Jacopo Vicini -. Puntiamo molto sulle tradizioni che intendiamo valorizzare con sempre maggiore impegno”

“Sarà anche quest’anno una bella festa di San Lorenzo. Per i fiorentini è un appuntamento irrinunciabile. La festa del co-patrono alla vigilia del ricordo della Liberazione della città. La tradizione sarà rispettata con la distribuzione di pasta al ragù e cocomero e desidero ringraziare – spiega il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli – il Consorzio Mercato Centrale, Confesercenti, Confcommercio Firenze, il Ccn San Lorenzo e la Conad che, anche quest’anno, daranno il loro importante contributo per la buona riuscita della festa. Ma un plauso va anche ai volontari che ogni anno scelgono di rendere unica questa straordinaria notte. Una tradizione ormai consolidata – conclude Rufilli – che è diventata imperdibile nell’estate fiorentina”.

“Una delle più importanti iniziative popolari che avvengono in città, una tradizione consolidata. Il 10 agosto pastasciutta e cocomero a tutti coloro che verranno a trovarci in piazza San Lorenzo. Uno di rioni popolari della nostra città che per la notte di San Lorenzo co-patrono di Firenze offre questa buonissima cena a tutti coloro che partecipano – sottolinea Santino Cannamela Presidente Confesercenti Città di Firenze”.

Partner dell’iniziativa Conad Nord Ovest insieme ai soci della zona fiorentina per la fornitura delle materie prime, Mukki, Associazione Cuochi Fiorentini e Unione Cuochi Toscani con la collaborazione del Comune di Firenze e del Quartiere 1, i fondi della Città Metropolitana e il contributo di Publiacqua. Come da migliore tradizione anche quest’anno verrà consegnato il Leone d’oro realizzato dalla Bottega Artigiana di Paolo Penko.