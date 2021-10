A Firenze torna la grande boxe: alla palestra Nepi il rientro in città sul ring di Dragan Lepei

FIRENZE – Nel panorama sportivo post Covid, la boxe sta mostrando una spiccata vitalità, sicuramente, come spiegano gli organizzatori dell’evento in programma sabato 23 ottobre con inizio alle 16.30 alla palestra Nepi in via Montorsoli a Firenze, “per manifestare la volontà di prendere a pugni la pandemia e metterla finalmente knock out”. In un evento […]

FIRENZE – Nel panorama sportivo post Covid, la boxe sta mostrando una spiccata vitalità, sicuramente, come spiegano gli organizzatori dell’evento in programma sabato 23 ottobre con inizio alle 16.30 alla palestra Nepi in via Montorsoli a Firenze, “per manifestare la volontà di prendere a pugni la pandemia e metterla finalmente knock out”. In un evento organizzato da Sempre Avanti Firenze e Boxing Club Firenze.

Cosa abbia determinato questo entusiasmo della boxe nell’anno della pandemia non si può dire, ma fra le ipotesi il risveglio del fighting spirit necessario a tutti gli sportivi per combattere il Covid con le limitazioni e i danni alla salute, la lunga carriera atletica mostrata da tanti ex-campioni, campioni affermati e l’ascesa di talenti giovani e la nuova popolarità della boxe, sport sempre più universale, allenamenti per uomini, donne e bambini, capace di portare alla ribalta personaggi cresciuti nelle palestre di ogni città.

Così, dopo l’evento del 28 maggio di Dragan Lepei a Berlino per il titolo IBO Internazionale Supermedi il pugile romeno naturalizzato fiorentino – e lastrigiano di adozione – riprende i guantoni e sarà protagonista del suo rientro a Firenze. L’incontro di Dragan Lepei (Colonia Rosanna Conti Cavini ) precederà 8 match dilettanti. Atleti Saf impegnati oltre a quelli del BCF: Potogu Klaudio, Potogu Marko, Buzzetti, Duchini e Porru.