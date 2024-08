A fuoco un appartamento in via Sestini

CAMPI BISENZIO – Incendio nella notte in un appartamento su due livelli in via Sestini. Sul posto, alle 3.55 sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano Fi-Ovest. I Vigili del fuoco intervenuti con due squadre e tre automezzi, hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio nel vano cucina. I fumi della […]

I Vigili del fuoco intervenuti con due squadre e tre automezzi, hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio nel vano cucina. I fumi della combustione hanno invaso l’appartamento abitato da una famiglia composta da tre persone di cui un figlio minore, che sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale per i controlli di rito. L’appartamento è stato reso non fruibile.