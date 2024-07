A fuoco un capannone abbandonato a San Martino. La Polizia municipale: “Tenete le finestre chiuse”

CAMPI BISENZIO – E’ in corso, come comunica anche la Polizia municipale campigiana sulla propria pagina Facebook, un incendio di un capannone abbandonato, una ex fabbrica di tessuti al cui interno c’era del materiale tessile che ancora non era stato smaltito, in via Cesare Battisti in zona San Martino. “Le squadre dei Vigili del fuoco […]

CAMPI BISENZIO – E’ in corso, come comunica anche la Polizia municipale campigiana sulla propria pagina Facebook, un incendio di un capannone abbandonato, una ex fabbrica di tessuti al cui interno c’era del materiale tessile che ancora non era stato smaltito, in via Cesare Battisti in zona San Martino. “Le squadre dei Vigili del fuoco sono già operative sul posto e non risultano feriti al momento. Si invitano i cittadini della zona a chiudere le finestre in via precauzionale”. Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest, dalla sede centrale, con il supporto di mezzi e uomini inviati dai comandi di Prato e Pistoia. Una volta sul posto le squadre sono riuscite a contenere l’incendio evitando la propagazione ai locali adiacenti. Una porzione della copertura dell’edificio è crollata, per questo sarà necessario l’intervento degli escavatori per effettuare lo smassamento e il completo spegnimento. Non risultano per fortuna persone coinvolte, l’intervento è tuttora in corso.