A fuoco un furgone all’Osmannoro

SESTO FIORENTINO – Momenti di paura questa mattina in via Volturno all’Osmannoro per un incendio che ha coinvolto una vettura. La colonna di fumo, visibile nera visibile da tutta la Piana, era dovuta ad un furgone andato a fuoco all’interno di un’area commerciale dell’Osmannoro. Sul posto per lo spegnimento i Vigili del fuoco e la Polizia municipale di Sesto Fiorentino. Presenti anche i sanitari del 118 con una ambulanza che, per fortuna, non è servita perché non ci sarebbero persone coinvolte.