A gennaio il debutto del coro di voci bianche tutte lastrigiane

LASTRA A SIGNA – La musica e il canto superano ogni confine. Lo ha ripetuto anche monsignor Frisina in occasione della recente visita alla Pieve di Signa. E quando si inizia a cantare in un coro fin da bambini, è sempre una grande gioia. Una gioia che il neo nato coro di voci bianche formato da bambini di Brucianesi, Porto di Mezzo e Lastra a Signa “emana da tutti i pori”. Ne fanno parte sette maschi e sette femmine (Iuri, Caterina, Andrea, Elena, Alessandro, Leonardo, Niccolò, Arianna, Ginevra, Noemi, Viola, Matilde, Mirko e Tommaso, oltre alla mascotte, Camilla, nella fotografia insieme alla direttrice, Lisanna Pampaloni), è accompagnato da quattro musicisti: Giovanni Pontoni al pianoforte, Piero Ficarra alla chitarra, Luciano Andrei al basso ed Emanuele Bertelli alla batteria) e ha già in programma due esibizioni, l’11 gennaio nella chiesa di Brucianesi, parrocchia dove di solito si svolgono le prove il sabato pomeriggio, e il 18 gennaio nella chiesa della Natività a Lastra a Signa, sempre alle 21.15. Due momenti per “mettersi alla prova” e farsi conoscere dopo tante prove ma anche altrettante merende e di giochi sotto lo sguardo attento – e orgoglioso – dei genitori. Una bella realtà, insomma, nata da poco ma che sta facendo passi davvero importanti. Una bella notizia anche da raccontare, soprattutto nei giorni del Natale, la festa da sempre “riservata” ai bambini. Continuate così.

P.F.N.