A Ginestra Fiorentina non c’è il Bancomat. E il sindaco Bagni scrive a Poste Italiane

LASTRA A SIGNA – “A partire dalla fine di agosto mi sono attivata perché sapevo che a Ginestra Fiorentina la filiale di Intesa San Paolo avrebbe chiuso e che quindi la frazione sarebbe rimasta senza uno sportello bancomat. Per questo ho scritto alla direzione di Poste Italiane competente per il nostro territorio per aprire uno sportello ATM presso l’ufficio postale di Ginestra”: non usa certo mezze parole il sindaco Angela Bagni a seguito della chiusura nelle scorse settimane della filiale di Intesa San Paolo a Ginestra Fiorentina, che rappresentava l’unico punto Bancomat nella frazione.

In particolare nella lettera, inviata lo scorso 30 agosto, veniva richiesta “la possibilità di installare uno sportello ATM presso l’ufficio postale di Ginestra Fiorentina in quanto a partire dai primi di ottobre verrà chiusa l’agenzia di Intesa San Paolo, unico sportello bancario presente nella frazione dotato di sportello Bancomat. La frazione di Ginestra Fiorentina conta un numero rilevante di residenti che, per natura del territorio comunale, sono lontani dal centro abitato e non di facile raggiungimento con i mezzi pubblici. Per quanto sopra riteniamo opportuno e utile poter continuare a offrire alla popolazione la possibilità di avere disponibile uno sportello per prelevare denaro”. “Proprio nel mese di ottobre, – ha concluso il sindaco – a seguito di nostre sollecitazioni, Poste Italiane ci ha risposto che stanno valutando questa proposta. Restiamo quindi in attesa di ulteriori novità; continuerò a seguire la vicenda perché so quanto è importante un servizio di questo tipo per gli abitanti della frazione”.