A I Gigli arriva “L’Arca di Noè” in tour

CAMPI BISENZIO – L’ Arca di Noè in tour, il programma televisivo dedicato agli amici animali e ai loro padroni, organizza una sfilata a 4 zampe “La Star sei tu”. L’iniziativa prevede la partecipazione a due giornate piene di intrattenimento, spettacolo e premi. Sabato 20 e domenica 21 aprile arrivano infatti la rassegna cinofila e una sfilata canina da non perdere. E il vostro amico a quattro zampe potrà diventare la vera star della passerella. L’evento si terrà dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 entrambi i giorni ed è in programma un’autentica sfilata dell’Arca di Noè e alla quale potrà partecipare tutto il pubblico presente all’interno del Centro commerciale I Gigli. Una giuria di esperti decreterà i vincitori per diverse categorie: Il più bello di razza, Il più bel meticcio, “Tali e quali”, Il più simpatico, Il premio speciale del Centro commerciale I Gigli.

Programma dell’iniziativa:

L’evento si articola in tre aree: “Area social”, stand delle associazioni animaliste e dei rifugi attivi che si occuperanno di fare sensibilizzazione all’attività di volontariato e consulenza in materia di gestione del cane nella quotidianità, pre e post adozione, principali problemi comportamentali, importanza della lettura del cane e peculiarità dell’età evolutiva; “Area Wellness”: ascolta i consigli del veterinario e del toelettatore presenti; “Area show & dog school”: nell’area allestita ad hoc ci saranno esibizioni e dimostrazioni delle scuole e centri cinofili, in collaborazione con associazioni e rifugi del territorio e dalle 17 “Sfilata a 4 zampe gratuita” in cui ogni animale da compagnia potrà mostrare le proprie abilità con giochi e piccole esibizioni.

Sabato 20 aprile

11– 13: iscrizioni sfilata a 4 zampe. Dimostrazioni con varie discipline K9 Academy.

16 – 16.30: iscrizioni sfilata a 4 zampe. Dimostrazioni con varie discipline K9 Academy.

16.30 – 17: iscrizioni sfilata a 4 zampe. Urban dogs agility Team.

17 – 18: Sfilata a 4 zampe e premiazioni delle categorie: il più bello di razza (l’animale più bello secondo i criteri di valutazione basati sugli standard della razza) e il più bel meticcio.

Domenica 21 aprile

Domenica sarà presente Maria Luisa Cocozza, madrina d’eccezione (presentatrice L’Arca di Noè su Canale 5)

11 – 13: iscrizioni sfilata a 4 zampe e dimostrazioni di spazio cinofilo.

16 – 16.30: iscrizioni sfilata a 4 zampe. K9 Academy / Spazio Cinofilo.

16.30 – 17: iscrizioni sfilata a 4 zampe e dimostrazioni di Urban dogs agility Team.

17 – 18: Sfilata a 4 zampe e premiazioni delle categorie: “Tali e quali” (miglior accoppiata animale padrone), Il più simpatico, Il premio speciale del Centro commerciale I Gigli.

Ma non finisce qui: i vostri amici animali possono infatti diventare dei veri e propri influencer di categoria grazie alla condivisione dei contenuti sui canali social de L’arca di Noè indicando gli hashtag ufficiali #arcadinoeintour #arcadinoeintour2024 #officinamediaevents #sangit #gigliamo

Il Centro commerciale I Gigli attende quindi con entusiasmo gli amici animali e i loro padroni, che da sempre sono i benvenuti nella struttura, come ricorda Stefano De Robertis, Senior Marketing Manager di Eurocommercial Properties, società proprietaria del Centro commerciale: “La community degli amanti dei cani ha sempre avuto la massima attenzione a i Gigli con molte iniziative organizzate negli anni e innumerevoli servizi pensati per l’accoglienza dei nostri amici a 4 zampe. L’evento L’arca di Noè si colloca all’interno di tali attività e rappresenta l’appuntamento più importante di quest’anno, inaugurando il calendario degli eventi che si terranno nella primavera-estate 2024 nella piazza esterna del Centro commerciale”.