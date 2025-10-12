A I Gigli “Di’ di sì agli screening oncologici”

CAMPI BISENZIO – Ottobre è il mese della prevenzione. Sappiamo quanto sia importante compiere “buoni gesti” per mantenere il benessere del nostro organismo e monitorare eventuali cambiamenti: l’appuntamento con gli screening per la prevenzione oncologica è uno di questi. Il tema della prevenzione trova sempre grande attenzione presso il Centro Commerciale I Gigli, da sempre […]

CAMPI BISENZIO – Ottobre è il mese della prevenzione. Sappiamo quanto sia importante compiere “buoni gesti” per mantenere il benessere del nostro organismo e monitorare eventuali cambiamenti: l’appuntamento con gli screening per la prevenzione oncologica è uno di questi. Il tema della prevenzione trova sempre grande attenzione presso il Centro Commerciale I Gigli, da sempre sensibile a iniziative volte a rendere accessibili i servizi fondamentali per la salute delle persone. Per questo motivo, dal 18 al 24 ottobre, la parte esterna di Corte Tonda ospiterà lo spazio “Di’ di sì agli screening oncologici”, aperto a tutti i cittadini residenti in Toscana, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Sarà una settimana interamente dedicata alla prevenzione, con la possibilità di effettuare screening oncologici gratuiti, fondamentali per la diagnosi precoce dei tumori. Gli screening disponibili saranno: mammografia, test HCV, Pap test/HPV e ricerca di sangue occulto nelle feci. L’accesso alla prestazione è semplice e immediato, raggiungibile tramite link o Qr code che consente di scaricare il modulo disponibile sulla pagina di Ispro e inviarlo in automatico per una valutazione e successiva prenotazione. Parallelamente, il Centro Commerciale conferma il proprio impegno per il benessere dei dipendenti, dedicando due giornate riservate alla possibilità di effettuare gli screening. Un gesto concreto che consente di accedere a questi servizi direttamente sul luogo di lavoro, favorendo un equilibrio tra impegni professionali e cura della propria salute.

“Iniziative come questa confermano l’impegno del Centro Commerciale I Gigli nel promuovere attività di valore sociale in sinergia con le realtà del territorio. – afferma Saviola Chesi, direttrice del Centro Commerciale I Gigli – Il nostro obiettivo è quello di essere sempre più un punto di riferimento per la comunità, non solo come luogo di shopping, ma come vero e proprio hub di servizi, prevenzione e aggregazione. Il centro vive attraverso le persone che lo frequentano ogni giorno, e crediamo fortemente nel nostro ruolo attivo nel favorire una cultura della salute e della responsabilità condivisa”. “Quando siamo chiamati a rispondere ad un’iniziativa di salute pubblica- dichiara la direttrice generale di Ispro Simona Dei – non solo rispondiamo con entusiasmo “presenti”, ma cerchiamo di mettere in campo tutte le attività possibili per offrire alle persone uno spazio importante da dedicare a se stesse. Questo è lo spirito della prevenzione oncologica diffusa nei territori della Toscana con i nostri mezzi per il multiscreening, perchè una nuova modalità più agevole in termini di tempo e più vicina agli utenti può davvero fare tanto in termini di adesioni. È un percorso in cui crediamo molto e ringraziamo in questo caso il centro commerciale I Gigli per averci creduto insieme a noi”. Le giornate dedicate alla prevenzione sono state possibili grazie alla collaborazione con le realtà del territorio e la Regione Toscana, la cui campagna “Dì di sì” si ricollega al progetto “Dì di sì agli screening oncologici”. Tra i partner del progetto troviamo Ispro (Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica), la Croce Rossa e Farmapiana.