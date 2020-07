A I Gigli il Summer Black Friday e il concorso per un weekend da favola

CAMPI BISENZIO – Un weekend per due persone, immersi negli uliveti del Chianti, ospiti di un Hotel nato dal restauro di un borgo del Cinquecento. E ancora, una Gigli Gift Card dal valore di 1.000 euro per decidere da soli cosa regalarsi, potendo scegliere tra gli oltre 130 negozi del Centro Commerciale. Sono i premi […]

CAMPI BISENZIO – Un weekend per due persone, immersi negli uliveti del Chianti, ospiti di un Hotel nato dal restauro di un borgo del Cinquecento. E ancora, una Gigli Gift Card dal valore di 1.000 euro per decidere da soli cosa regalarsi, potendo scegliere tra gli oltre 130 negozi del Centro Commerciale. Sono i premi finali del concorso “Shopping vincente”, a I Gigli dal 4 al 19 luglio, che permette di vincere il meglio de I Gigli e della Toscana.

Per partecipare al concorso basterà effettuare un acquisto minimo da 10 euro in uno dei negozi del Centro Commerciale; con gli scontrini si potrà tentare la fortuna giocando ai totem touch screen presenti in Corte Lunga. I clienti potranno scoprire se hanno vinto subito uno dei premi messi in palio, oltre 400 gift card di vari importi. Inoltre potranno partecipare all’estrazione, entro il 31 luglio, del premio finale: una Gigli Gift card dal valore di 1.000 euro o una “Food and Wine Experience”: un weekend per due persone presso il Boutique Hotel Relais Villa Olmo nel Chianti. Da sottolineare la prestigiosa collaborazione con Destination Florence, la divisione di Destination Florence Convention & Visitors Bureau dedicata al turismo e alla promozione di Firenze e dell’ambito fiorentino, grazie alla quale è stato possibile includere tra i premi del concorso anche un’esperienza turistica di altissimo livello.

“I Gigli da oltre venti anni – spiega il Direttore del Centro Commerciale, Antonino D’Agostino – fanno parte integrante dell’area metropolitana fiorentina, costituendo un’attrazione per i visitatori del territorio. Lo shopping, accanto all’incredibile offerta culturale, storica ed enogastronomica presente in Toscana, può essere infatti una delle leve del turismo di prossimità. Anche in questo senso va letta la collaborazione, già attiva da tempo, tra I GIGLI e Destination Florence per un costante e proficuo dialogo con il capoluogo rivolto allo studio di nuove opportunità per i turisti”.

Dal 3 al 5 luglio inoltre al Centro Commerciale I Gigli i clienti potranno tuffarsi nel “Gigli Summer Black Friday” e trovare importanti sconti nei negozi aderenti all’iniziativa. Un’occasione da non perdere!